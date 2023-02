La pratique de la pêche se communique de génération en génération dans la famille de Kirby Joe Diabo, de la communauté mohawk de Kahnawake. « C'est quelque chose qui a été transmis de mon grand-père à mon père, puis à moi et à mes enfants », raconte-t-il. Désormais, M. Diabo partage aussi ses connaissances avec des élèves de la communauté.

Par une froide matinée de février à -23 °C, il enseigne la pêche à une classe de 11e année de l'école secondaire locale dans le cadre d'un nouveau cours sur la souveraineté alimentaire.

Jusqu'à présent, les élèves ont appris à cultiver leur propre potager, ont abattu un cerf et s'initient depuis peu non seulement à la pêche sur glace mais aussi à la santé des poissons.

Nous essayons d'incorporer beaucoup d'apprentissages pratiques , explique Rainbow Akohserákwas Jacobs, enseignante à la Kahnawake Survival School.

« C'est une chose d'apprendre en classe, de lire des textes et de regarder des clips vidéo, mais c'est autre chose d'aller sur le terrain. » — Une citation de Rainbow Akohserákwas Jacobs, enseignante

Kirby Joe Diabo enseigne à ses élèves que la pêche sur glace, même si elle n'est pas toujours facile, constitue un aspect important de la sécurité et de la souveraineté alimentaires.

Vous serez en mesure de survivre. C'est exactement la raison pour laquelle je le fais depuis toujours et pour laquelle j'ai commencé [à enseigner] : pour inciter les gens à sortir et à le faire , fait valoir ce pêcheur mohawk.

Son conseil? Vous devez avoir beaucoup de patience pour être ici, surtout l'hiver.

Renouer avec l'eau

Historiquement, les poissons d'eau douce faisaient vivre les familles de Kahnawake toute l'année. Ils constituaient même un élément clé de leur régime alimentaire traditionnel.

La construction de la voie maritime du Saint-Laurent, il y a plus de 60 ans, a bouleversé ce mode de vie. Le gouvernement fédéral a exproprié environ 510 hectares de terres de la communauté pour réaliser ce projet de 407 millions de dollars, lui coupant ainsi l'accès direct au fleuve.

Nous avons perdu ce lien avec l'eau. Il n'y a plus beaucoup de familles qui pratiquent la pêche , fait remarquer Takariwaienhne McComber, coordonnatrice de la stratégie alimentaire à Kahnawà:ke Collective Impact, un projet communautaire socioéconomique.

Takariwaienhne McComber est la coordonnatrice de la stratégie alimentaire de l'organisme Kahnawà:ke Collective Impact. Photo : CBC / Ka’nhehsí:io Deer

La plupart des activités de pêche se limitent désormais à la baie locale, une étendue d'eau peu profonde nichée entre le côté sud-ouest du territoire et l'île Kateri Tekakwitha. Ce secteur abrite surtout de la perchaude, du brochet, du doré jaune, de l'achigan à petite bouche, de la barbotte brune et de l'esturgeon.

Nous essayons de retransmettre les connaissances à la communauté et aux jeunes pour qu'ils reviennent à leurs racines en matière de chasse, de pêche, de cueillette et d'autosuffisance , explique Mme McComber au sujet de l'importance de revitaliser les connaissances traditionnelles.

Surveillance des poissons et santé publique

Avec plus de 200 millions de tonnes de marchandises transportées chaque année sur le Saint-Laurent, sans compter la pollution causée par les activités industrielles le long du fleuve et sur les rives des Grands Lacs, la qualité de l'eau et la santé des poissons demeurent préoccupantes pour Kahnawake.

La baie de Kahnawake est l'endroit où se pratiquent la plupart des activités de pêche sur glace de la communauté. Photo : CBC / Ka’nhehsí:io Deer

Le Bureau de protection de l'environnement de Kahnawake, en partenariat avec le Centre pour la nutrition et l'environnement des peuples autochtones de l'Université McGill, mène actuellement une étude sur la santé des poissons en collaboration avec des pêcheurs comme M. Diabo, qui fournissent des échantillons de leurs prises pour qu'ils soient analysés afin de détecter des contaminants comme le mercure, d'autres métaux lourds et des polluants industriels.

La dernière étude du genre remonte à 1997. Elle avait révélé que le poisson de Kahnawake était propre à la consommation et contenait des taux beaucoup plus faibles de certains contaminants désormais interdits, tels que les PCB (utilisés dans les transformateurs électriques) et le DDT (un pesticide), que le poisson qui provenait d'autres régions.

Ce qui est malheureux, c'est que ces métaux lourds et ces contaminants ont une très longue durée de vie et ont tendance à se dégrader très lentement sur une longue période , rappelle Brandon Rice, technicien de projet au Bureau de protection de l'environnement de Kahnawake.

C'est pourquoi nous trouvons encore aujourd'hui des traces de ces contaminants dans l'eau , fait-il observer.

Les analyses des poissons pourront à la fois confirmer si les teneurs des contaminants dépassent les directives officielles et permettre aux élèves de poursuivre leur programme sur la souveraineté alimentaire avec des données scientifiques actualisées.

Texte original de CBC Indigenous traduit par Espaces autochtones