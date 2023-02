Expédition Premières Nations : rencontres et logistique avant le départ

En un coup d'œil, on comprend qu’on n’est ni dans une vente ni dans une exposition, mais plutôt sur le départ d’une expédition. Quand on entend toutes les langues qui se mélangent, on sait déjà que cette expédition a une saveur particulière.

J’ai hâte de décoller, de découvrir le territoire des autres nations, les gens, les familles , explique Peggie Jérôme. La fébrilité est dans l'air.

Cette Anishinabe, passionnée de motoneige, a fait 6 h 30 de route, dont une partie sur la gravelle, pour arriver dans la communauté atikamekw de Manawan, point de départ des 4500 kilomètres de ce qui se veut être la plus grande expédition de motoneige hors piste au monde.

Des milliers de kilomètres, mais surtout un parcours qui a du sens pour Peggie Jérôme, car parmi les 16 arrêts, 10 se font dans des communautés autochtones, dont la sienne, Lac-Simon.

La motoneige d'un participant cri Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Autour d’elle, sur les engins, les différents autocollants rappellent que l’expédition Premières Nations est avant tout un mélange de différentes nations qui vont s’entraider et avancer ensemble pendant 18 jours.

« Ça me rassure. On va passer chez eux. Ils connaissent le territoire, ils vont être les leaders quand on va être rendu sur leur territoire. Je suis vraiment privilégiée de les accompagner et qu’ils nous accompagnent. On fait une chaîne, je suis vraiment fière de ça! » — Une citation de Peggie Jérôme, participante anishinabée

Ses yeux pétillent de joie et son sourire illumine son visage. La fatigue d’avoir parcouru depuis des semaines son territoire pour s'entraîner ne se fait pas sentir.

Tiffany Pinette est une des 10 femmes qui participent à l'expédition. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Elle salue une autre femme, Tiffany Pinette, une Innue de Mani-utenam, qui n’a guère de choses à arranger autour de sa motoneige.

Il faut dire qu’elle est arrivée il y a deux semaines pour se préparer avec sa coéquipière, une Atikamekw.

Elles en ont profité pour tester leurs machines, déballer et remballer chaque item, chaque sac pour que tout soit prêt le 16 février pour le grand départ.

Elles ont même monté et essayé la tente qu’elles vont utiliser dans le Nord du Québec pendant trois nuits. Car si les participants sont majoritairement accueillis dans les communautés, ils vont aussi devoir camper quelques nuits sur le territoire.

C’est bien d’arriver plus tôt pour voir ce qu’il faut, je suis contente! , lance la femme.

Arriver un peu plus tôt a aussi permis à Tiffany de rencontrer d’autres participants et de pouvoir poser toutes ses questions sur la logistique et la sécurité.

L'appui des Rangers

Gaston, Gaston! . Elle interpelle un homme en chandail rouge. Kuei, Kuei , répond Gaston Bellefleur, un Rangers de Unamen Shipu, village situé à 1500 kilomètres de Manawan, sur la Basse-Côte-Nord.

Plusieurs Rangers canadiens sont d’ailleurs visibles dans l'aréna de Manawan, à travailler et retravailler sur leurs traîneaux et leurs motoneiges. Ces réservistes à mi-temps au sein des Forces armées canadiennes  (Nouvelle fenêtre) assurent la présence de l’armée dans les régions les plus difficiles du pays grâce à leur connaissance du territoire.

Gaston Bellefleur a décidé de participer à l’expédition pour soutenir la cause des femmes autochtones assassinées et disparues, mais aussi les enfants des pensionnats pour Autochtones.

Et pour atténuer le racisme , poursuit-il. Pour cela, il compte sur les rencontres qu’il va faire pendant toute l’expédition.

Les Rangers vont assurer la sécurité par leur connaissance du terrain nordique. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Aider à la réconciliation

Ces rencontres permettront-elles la réconciliation voulue par les organisateurs? Martin Lusignan pense qu'elles peuvent aider.

Cet amoureux de motoneige est arrivé la veille de Bedford en Estrie.

À la base, il était intéressé par une grande randonnée et avait entendu parler de cette expédition il y a plus de deux ans. Puis la cause s’est ajoutée et on a embarqué dans le grand projet , dit-il.

Ce qui l’a vraiment marqué : la tragique découverte de 215 tombes non marquées potentielles sur le site de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops et le décès tragique de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette.

Il faut que les choses changent, ça n’a pas d’allure , laisse-t-il tomber.

Martin Lusignan est arrivé de l'Estrie quelques jours avant le départ. Manawan, avant, n'était pour lui qu'un lieu de passage. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Il pense que ce genre d’expédition peut aider. Dans notre région, tout le monde nous suit et voit qu’on a du fun avec le monde ici, les Atikamekw, les Cris, etc. C’est du monde comme nous. Apprendre à se connaître, c’est déjà un grand pas , dit-il.

Lui-même avoue être déjà venu à Manawan à plusieurs reprises, mais n'avoir jamais pris le temps de jaser beaucoup avec le monde .

« Avant, on venait mettre de l’essence, on repartait, mais là je suis rendu avec plein d’amis à Manawan, ça va vite! » — Une citation de Martin Lusignan, participant de Bedford

Tiffany Pinette l’interpelle comme s’ils se connaissaient depuis longtemps.

Gaston Bellefleur, lui, repasse en tirant un traîneau. Il se dit un peu anxieux à cause de la température et des conditions des lacs.

L'Atikamekw Aurèle Dubé ne cesse d'apporter des améliorations à sa motoneige pour partir dans les meilleures conditions. C'est la plus longue expédition de cet amoureux de motoneige. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Justement, quelques motoneiges plus loin, Aurèle Dubé, un Atikamekw, prend un outil en main. Il s’apprête à effectuer quelques modifications pour optimiser sa motoneige sur les lacs. Puis il fait les dernières vérifications : ajustement des bagages, ajouts de bidons d’essence, etc.

Pour cet habitué des compétitions, là, c’est toute une expédition ! J’ai déjà fait 2000 kilomètres en course, mais dans cette expédition, on va prendre notre temps, ajoute-t-il. Mais ça va être physique aussi!

Un hélicoptère d'Airmédic

À l’étage supérieur, un participant donne son âge, son poids, indique s’il prend des médicaments… Le directeur des relations gouvernementales et des communications d'Airmédic tape les renseignements sur son ordinateur.

Les participants viennent donner leurs antécédents médicaux, on sera ainsi capable d’interagir rapidement avec les équipes au sol et d'avoir une meilleure lecture de la situation. Les opérations seront plus rapides et plus ciblées , explique Jean-Patrick Laflamme.

Durant toute l’expédition, sur les territoires atikamekw, anishinabe, cri, naskapi et innu, les participants pourront compter sur un hélicoptère d’Airmédic configuré exclusivement pour le transport médical en cas d’urgence.

Jean-Patrick Laflamme, directeur des relations gouvernementales et des communications d'Airmédic, discute avec l'adjudant chef Mathieu Giard qui va aussi participer à l'expédition. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Deux équipes de pilotes, dotés de lunettes de vision nocturne pour permettre d’intervenir de jour comme de nuit, ainsi qu’une équipe d’infirmier et paramédic de vol, vont se tenir prêts pour porter assistance au besoin.

C’est absolument nécessaire dans ce genre d’expédition, surtout dans les conditions hivernales où la piste n’est pas toujours bien définie, où le niveau de confort des participants n’est pas toujours le même pour chacun. C’est un service qui va permettre d’éviter le pire , poursuit Jean-Patrick Laflamme.

Les dernières motoneiges arrivent sous le regard des participants qui discutent et échangent des conseils. Le Jour J arrive.

Certains membres de la communauté de Manawan ont prévu de parcourir les premiers kilomètres du long périple qui amènera les participants jusqu’à Uashat mak Mani-utenam vers le 2 mars.