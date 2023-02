Être à la fois Autochtone et Africain

Les identités afro-autochtones sont rarement mises de l’avant, mais pour ceux et celles nés d’un parent africain et d’un parent autochtone, la fierté n’est pas moindre.

Pinatakushkuess, voilà le nom que me donnaient les aînés, cela veut dire "petite fille noire”. C’est comme cela que débute un court métrage réalisé par Gaëlle Mollen  (Nouvelle fenêtre) avec le Wapikoni Mobile, il y a quelques années.

Le fait d’en avoir parlé, d’avoir fait le film, ça m’a apaisée et ça a mis un terme à ma quête identitaire , dit-elle en entretien téléphonique.

Sa mère est innue et son père est tchadien.

Gaëlle Mollen a passé une partie de son enfance à Ekuanitshit, sur la Côte-Nord. Sa langue maternelle est l’innu.

J’ai appris le français à la garderie. Il y a même une période de ma vie où je parlais seulement innu, j’avais oublié le français , raconte-t-elle en rigolant.

Toute ma vie, j’ai grandi avec ma famille innue, c’est comme si j’avais oublié que j’étais moitié tchadienne aussi , confie-t-elle.

En grandissant, les contacts avec son père, rentré au Tchad avant sa naissance, étaient limités.

Je me souviens être petite et me lever très tôt le matin pour lui parler au téléphone, explique Gaëlle Mollen. Il m’envoyait des lettres et des photos de mes frères et mes sœurs.

C’est à 17 ans qu’elle le rencontre.

Il devait se rendre à l’Université de Guelph pour de la formation et j’ai pu passer quelques jours avec lui, se souvient-elle. C’est la première et seule rencontre que j’ai eu avec mon père.

L’année d’après, lors de ses études collégiales, elle a effectué un voyage de 3 mois au Bénin.

Ce voyage-là, ça m’a vraiment marquée, dit-elle. C’est comme là que j’ai réalisé que j’étais africaine aussi.

À ce moment-là, je rêvais d’aller vivre en Afrique et d’en apprendre plus, poursuit-elle, mais les choses ne se sont pas passées comme ça.

Il faudrait que j’aille au Tchad, à N’Djamena, dans la capitale, mais ce n’est pas vraiment recommandé de voyager là-bas en ce moment, déplore-t-elle. Peut-être un jour.

Deux univers différents

Tout comme Gaëlle Mollen, Maktar Dione a une mère innue. Le jeune homme de 17 ans, né à Laval, est cependant d’origine sénégalaise du côté de son père.

Je trouve ça cool, affirme-t-il. Ça me permet d’avoir accès à deux univers différents.

Il y a de la diversité dans la culture [de mes deux parents] , observe-t-il.

Du côté de ma mère, je suis proche de la nature quand je suis là-bas et je vois des communautés serrées, relate Maktar. Au Sénégal, la vie est plus rapide et les choses se font plus vite.

Chez les Innus et chez les Sénégalais, il remarque que l’entraide est très présente.

Une fois, lorsque j’étais au Sénégal, mon père faisait construire un site et il y avait des jeunes laissés à eux-mêmes. Ceux qui faisaient la cuisine en avait fait de plus pour ces jeunes, cite-t-il en exemple. Ça m’a beaucoup marqué, j’ai trouvé ça beau.

À Uashat mak Mani-utenam, la communauté de sa mère, Maktar Dione a eu la chance de pouvoir partager sa passion de la danse hip-hop.

J’ai donné des cours à des jeunes pendant deux ans et je vois qu’ils sont vraiment intéressés , se réjouit-il.

Il se dit fier d’avoir eu l’occasion de pouvoir passer du temps à Uashat mak Mani-utenam et au Sénégal.