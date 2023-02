Les étudiants des Premières Nations de l’UQAC s’associent

Quelques personnes ont pris part lundi midi à l'assemblée de fondation de l'Association des étudiantes et étudiants des Premières Nations de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Cette association représentera à la fois les étudiants inscrits dans les programmes chapeautés par le Centre Nikanite et les étudiants des Premières Nations inscrits dans les autres programmes offerts à l'université.

Pour la nouvelle présidente de l'association, Cindy Vollant, il était important que les étudiants membres des Premières Nations aient une association pour eux.

On n'avait plus d'association depuis 2015, alors je trouvais ça important pour qu'on puisse se valoriser , dit-elle.

Rosalie Guay, nouvelle secrétaire de l'association, souhaite quant à elle faire avancer les choses et améliorer les conditions des étudiants des Premières Nations.

Quand j'ai su que cette association existait auparavant, Cindy et moi avons entrepris des démarches avec le MAGE-UQAC [l'association générale des étudiants de l' UQAC] pour la recréer , explique Rosalie Guay.

Quelques étudiants se sont réunis en présence et virtuellement afin de participer à la fondation de l'Association des étudiantes et étudiants des Premières Nations de l'UQAC. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

Seulement cinq étudiants se sont toutefois présentés à cette assemblée. Mme Vollant est consciente du défi de recrutement alors que bon nombre d'étudiants des Premières Nations étudient à l'extérieur du campus principal de l' UQAC situé à Saguenay.

C'est pas facile d'essayer de recruter les gens puisque plusieurs sont hors campus. Il y a un travail à faire à ce niveau , explique la présidente de l'association.

La tâche n'est pas mince pour l'association, d'autant plus que le territoire qu'elle doit couvrir s'étend aussi loin qu'à Sept-Îles, ville où l' UQAC compte un campus où étudient des membres des Premières Nations.

L'université n'a pas de statistiques officielles sur le nombre d'étudiants qui font partie d'une Première Nation.

On va y aller une étape à la fois […] On a des liens avec Sept-Îles, on pourra les rejoindre par visioconférence.

Malgré la distance, Cindy Vollant entend mener à bon port son mandat de présidente.