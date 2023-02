Des voix autochtones à découvrir au festival Montréal/Nouvelles Musiques

Deux concerts à tonalité autochtone se sont frayé un chemin dans la programmation du festival Montréal/Nouvelles Musiques (MNM), en février. Une rencontre musicale inusitée entre des chanteuses inuit et bretonnes, et un mini-opéra antiguerre du compositeur d'origine crie Andrew Balfour.

Comme son titre l'indique, le spectacle Voix du nord : Nunavik-Bretagne fait le pari audacieux d'allier les chants de gorge inuit ( katajjaq ) et les formes variées de chant breton à répondre ou en dialogue ( kan ha diskan ).

Le concert aura lieu le 23 février à 18 h, à la salle Pierre-Mercure de l'UQAM. L'une de ses interprètes inuit, Nina Segalowitz, explique que les deux patrimoines musicaux mis à l'honneur, a priori aux antipodes, présentent certaines similarités surprenantes.

Ce sont deux styles de chant presque perdus qui connaissent une revitalisation , indique Mme Segalowitz. Ce sont aussi deux pratiques qui furent interdites à une époque, ajoute-t-elle. Celle du katajjaq a bel et bien frôlé l’extinction au Nunavik – pour les prêtres, c'était le diable – mais a survécu grâce à la détermination de quelques femmes qui ont continué de chanter en cachette, malgré la peur et les menaces.

Sur le plan musical, les deux styles se rejoignent aussi. Ils se mélangent bien parce que nous avons des rythmes qui changent, et les chants bretons aussi , relève la chanteuse inuk qui retrouvera sur scène sa partenaire, Lydia Etok. Côté breton, Marthe Vassallo et Nolùen Le Buhé feront découvrir leur tradition musicale au public montréalais.

La pièce « Chorus Nunavik Breizh » de Katia Makdissi-Warren est inspirée d’une rencontre entre quatre interprètes issues des cultures inuit et bretonne. Photo : Andrea Olga Mantovani

Le mélange des cultures est orchestré par la compositrice Katia Makdissi-Warren, qui alterne les duos pour les faire se rejoindre à la fin. Ce programme a déjà été présenté devant des publics canadiens et français, mais il le sera pour la première fois avec orchestre. En effet, la section des cordes de l'Ensemble Obiora, qui se décrit comme un ensemble de musiciens professionnels dits issus de la diversité culturelle , accompagnera ces chants traditionnellement interprétés a cappella.

Quant au thème musique et spiritualité de la 11e édition du festival MNM , il fait résonner chez Nina Segalowitz une corde particulièrement sensible.

Le chant de gorge n'est pas spirituel, dans le sens où il ne fait pas partie d’une cérémonie à proprement dit, nuance l'interprète. Mais j'ai été adoptée suite à la rafle des années soixante.

« Pour moi, le chant de gorge, c'est une façon de guérir. Ça parle de la résilience de notre esprit. » — Une citation de Nina Segalowitz, chanteuse inuk

Ce n'est que jeune adulte, alors qu'elle étudiait à l'Université Concordia, que Nina Segalowitz a retrouvé ses racines en se rapprochant d'une chanteuse inuk qui lui a enseigné son art sur le tard et lui a transmis une partie de son héritage culturel, qu'elle-même a ensuite pu transmettre à ses deux filles. Je guéris le cercle de famille , conclut-elle.

Notinikew, l'histoire des soldats autochtones méconnus

Également adopté et arraché à ses racines autochtones enfant, le compositeur cri Andrew Balfour sera à l'affiche du même festival pour un concert prévu le 24 février à la Maison symphonique de Montréal.

Intitulée Notinikew, sa création chorale retrace l’histoire de milliers de soldats autochtones qui sont partis au front pendant la Première Guerre mondiale et ont été privés de leurs droits et libertés à leur retour au pays. Le mot cri notinikew a d'ailleurs fait son apparition à cette époque pour signifier aller à la guerre , explique M. Balfour.

L'œuvre a été présentée pour la première fois à Winnipeg en 2018, dans le cadre d'une série de concerts sur le thème de la vérité et de la réconciliation, pour souligner le 100e anniversaire de l'Armistice.

« Chaque année, on dit : "N'oublions pas", mais nous oublions. Nous n'avons rien appris. » — Une citation de Andrew Balfour, compositeur cri

Sur scène, au milieu des choristes (qui chantent en cri) et des musiciens, Andrew Balfour incarnera un narrateur racontant le récit d'un tireur autochtone. Un gardien de chants ojibwés, Cory Campbell, fait également partie du concert. Tous les interprètes feront le voyage de Winnipeg, aussi bien les 14 choristes de l'ensemble Dead of Winter que les six jeunes chanteurs de la chorale The Winnipeg Boys’ Choir.

C'est la première fois que nous nous produirons à la Place des Arts, nous sommes très excités et impatients , lance fébrilement Andrew Balfour.

Ce compositeur polyvalent compte à son actif un corpus important d’œuvres chorales, instrumentales, électroacoustiques et orchestrales, parmi lesquelles Take the Indian (méditation chantée sur les enfants disparus); Empire Étrange: The Death of Louis Riel; Bawajigaywin (quête de vision); et Manitou Sky, un poème symphonique pour orchestre.

En 2017, il a reçu la médaille d’or pour réalisations artistiques du Sénat du Canada.

La spiritualité, la plupart des musiques que je compose en sont pourvues , indique M. Balfour qui avoue un faible pour les compositeurs de la Renaissance, Monteverdi, William Byrd entre autres, leur musique très pure , et un penchant assumé pour l'architecture des cathédrales de la Vieille Europe.