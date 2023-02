L’ancien chef et lutteur mohawk Billy Two Rivers est décédé

L'ancien chef et lutteur professionnel de Kahnawake Billy Two Rivers est allé rejoindre le monde des esprits à l’âge de 87 ans. Il résidait au Kateri Memorial Hospital Centre, situé sur le territoire de cette communauté mohawk de la rive sud de Montréal.

La carrière de lutteur de M. Two Rivers commence en 1953 à Détroit. Il s’installe ensuite à Charlotte, en Caroline du Nord, où il exerce son art pour le compte de la National Wrestling Alliance, avant de s’établir en Angleterre, où il réside six ans. Durant cette période, il a l’occasion de se battre en Europe et en Afrique du Nord, puis au Japon.

Avec sa coupe de cheveux mohawk, sa veste en cuir, son gilet perlé et ses insignes, Billy Two Rivers ne passe pas inaperçu. Son allure n’était pas typiquement mohawk et certains ne manquent pas de le lui faire remarquer.

« Je suis un ambassadeur, et je porte un peu de chaque nation. » — Une citation de Billy Two Rivers

Il prend sa retraite de lutteur en 1976 avant de se lancer en politique à Kahnawake. J'ai lutté pendant 24 ans, puis j'ai lutté pendant 20 ans au sein du conseil de bande. C'était une lutte plus rude que partout ailleurs , confiait-il à CBC l'année dernière dans le cadre d'un portrait retraçant sa carrière.

Billy Two Rivers avec le premier ministre Paul Martin, en juillet 2005 Photo : La Presse canadienne / Tom Hanson

Le conseil de bande de Kahnawake a souligné le décès de ce membre extrêmement influent de la communauté, qui a servi durant dix mandats consécutifs de 1978 à 1998. Il était le bras droit du grand chef Joseph Tokwiro Norton pendant la crise d'Oka, la période la plus difficile de l'histoire récente de Kahnawake , mentionne le conseil dans un communiqué de presse.

Lutteur, politicien... et acteur

La communauté a aussi tenu à rendre hommage au défenseur de la langue mohawk (le kanien’kéha). En 2019, il a été l'un des 38 aînés qui ont été honorés pour leurs contributions à l'élaboration de la loi sur la langue de Kahnawà:ke, mentionne le conseil de bande.

De son côté la cheffe de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a mis de l’avant les discours éloquents et puissants de Billy Two Rivers lors des assemblées de l’organisation.

M. Two Rivers a fait plusieurs apparitions au cinéma, dans Robe noire (1991), et à la télévision, dans Grand Nord (1994) et Mohawks Girls (2015). Lors du tournage du film Robe noire, il s'assure que le réalisateur australien Bruce Beresford corrige les inexactitudes du livre de Brian Moore, notamment les affirmations des Jésuites décrivant les Autochtones des années 1600 comme des cannibales ou n'hésitant pas à tuer des enfants.

Billy Two Rivers (à gauche) se retrouve sur la couverture de l'album « Roll with the Punches », de Van Morrison. Photo : Universal/Van Morrison

Il avait aussi défrayé la chronique judiciaire pour avoir poursuivi le chanteur d'Irlande du Nord Van Morrisson pour avoir utilisé son image sans son consentement sur la pochette de l’un de ses albums.