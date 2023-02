Les conditions de vie des détenus autochtones et noirs encore épinglées à Ottawa

Des agences et des députés fédéraux reprochent au Service correctionnel Canada de ne pas suffisamment se préoccuper des conditions de vie des détenus noirs et autochtones dans les pénitenciers.

Deux comités de la Chambre des communes ont pris pour cible cette semaine la situation dans les prisons canadiennes. Des députés de tous les partis ont sévèrement critiqué le système pénitentiaire.

Un député néodémocrate, Blake Desjarlais, a accusé la direction du Service correctionnel du Canada de tolérer l'échec du système. Il lui a notamment reproché de faire fi des véhémentes réprimandes que lui a adressées la vérificatrice générale.

« La vérificatrice générale s'échine à dénoncer les conditions auxquelles sont souvent confrontés les Autochtones et les Noirs au Canada. Et les systèmes restent continuellement les mêmes. » — Une citation de Blake Desjarlais, député NPD

Dans un rapport en 2022, la vérificatrice générale Karen Hogan a écrit que le service n'avait pas traité ni éliminé les obstacles systémiques qui continuaient de défavoriser certains groupes de détenus.

Le bureau de la vérificatrice générale avait soulevé des problèmes identiques en 2015, en 2016 et en 2017.

Critiques répétées

Le Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada avait constaté dans son dernier rapport annuel que les détenus noirs et autochtones étaient défavorisés.

Au cours de son témoignage devant le comité permanent de la sécurité publique et nationale, l'enquêteur correctionnel, Ivan Zinger, a indiqué que ces détenus étaient victimes de discrimination, de biais et de racisme.

Il a ajouté que l'ensemble de la population carcérale est laissée dans un état de dénuement , sans aucun moyen pour progresser.

À titre d'exemple, les détenus qui travaillent en prison n'ont pas obtenu d'augmentation de salaire depuis 1981, a-t-il dénoncé, lorsque le salaire a été fixé à 6,90 $ par jour. C'est à peine suffisant pour payer des articles comme le dentifrice et le savon, qui ne sont pas fournis gratuitement.Selon M. Zinger, le Service correctionnel du Canada est très bon pour produire de nombreux documents d'entreprise , mais ce travail ne se répercute pas sur le plancher des pénitenciers .

La commissaire du Service correctionnel du Canada, Anne Kelly, a reconnu jeudi devant le comité des Comptes publics l'existence de barrières systémiques et du racisme dans le système judiciaire criminel.

Il nous incombe d'améliore les conditions des condamnés en leur donnant la chance de se réhabiliter efficacement , a-t-elle déclaré lors de l'audience du comité jeudi.

Traitement aléatoire des détenus autochtones

Dans son rapport, Mme Hogan constate aussi qu'un taux deux fois plus élevé d'hommes autochtones et noirs ont été placés dans des établissements à sécurité maximale.

Le rapport remet en question la pertinence de l'Échelle de classement par niveau de sécurité – l'outil de classement de sécurité de Service correctionnel Canada – en indiquant que sa fiabilité n'avait pas été validée depuis 2012 et son utilisation n'avait jamais été validée expressément pour les délinquants noirs.

Pis encore, les agents correctionnels ne respectent pas toujours les protocoles.

Nous avons découvert que des employés utilisent souvent l'échelle de classement à leur discrétion pour placer des condamnés autochtones à des niveaux de sécurités plus élevés, sans se préoccuper des solutions culturelles appropriées , a partagé Mme Hogan au comité des comptes publics.

Mme Kelly s'est défendue en disant que l'Échelle de classement n'est qu'un élément d'un processus visant à déterminer le niveau de sécurité des détenus. L'agence fait son possible pour s'assurer que ses décisions sont fiables et valides.

Le Service correctionnel tente d'améliorer les conditions de vie des détenus, ont souligné Mme Kelly et d'autres intervenants fédéraux. Les responsables souhaitent ainsi mettre en place davantage de programmes d'éducation numérique et des centres d'interventions pour les Autochtones, en plus d'élaborer des stratégies afin de mieux répondre aux besoins des détenus noirs.

En outre, Service correctionnel Canada tente de recruter un commissaire adjoint pour les détenus autochtones.