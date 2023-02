SOCAM : l’éternel combat pour une survie

Chaque année, c’est comme un disque rayé pour la Société de communication Atikamekw-Montagnais (SOCAM) : le manque de financement est récurrent. Alors qu'il s'apprête à souffler ses 40 bougies, l’un des plus grands et des plus importants réseaux de radios autochtones du Canada avait deux choix : « donner un coup de barre » pour survivre, ou fermer.

Un coup de barre nécessaire, d’autant plus que l’anniversaire coïncide avec une période charnière où la mission de la SOCAM est nécessaire : informer en langues innue et atikamekw.

Notre intérêt premier est de maintenir la SOCAM en vie, alors il fallait prendre le taureau par les cornes. On ne peut pas avoir une épée de Damoclès sur la tête chaque année , lance le directeur général Alain Nepton, qui est aussi le président intérimaire du conseil d’administration.

Depuis sa création, le financement de la SOCAM a fondu comme neige au soleil. À ses débuts, il était de plus de 1 million de dollars et l’organisme comptait trois centres de production : à La Tuque, Sept-Îles et Wendake.

En 2010, le financement octroyé par le gouvernement fédéral par le biais de son programme Radiodiffusion autochtone dans le Nord était tombé à 680 000 dollars.

Aujourd’hui, il est de 383 665 dollars par année. Il stagne depuis 2019. Il n’y a plus aucun centre de production et les quatre journalistes travaillent de chez eux.

Ça n’a pas de bon sens, ça fait une quinzaine d'années que ça dure. C’est toujours la même chanson. La SOCAM a pogné la COVID, elle est sous support respiratoire , lance, assez énervé, Bernard Hervieux, maintenant journaliste à la SOCAM.

Il est l’un des fondateurs de l’organisme, en a été le directeur général entre 1997 et 2014, et il est revenu en tant que journaliste pour donner un coup de main, car il manquait de personnel.

Bernard Hervieux est de plus en plus inquiet, car le gouvernement est en train de démanteler l’organisation . C’est le temps qu’on agisse! , répète-t-il.

La SOCAM dessert en émissions d’information un réseau de 14 stations radiophoniques autochtones (3 atikamekw et 11 innues) au Québec et au Labrador depuis 1983.

Le coup de barre

Depuis dix ans, le fonds pour la Radiodiffusion autochtone dans le Nord (RAN) a un budget annuel de 8 millions de dollars. En 2012-2013, 13 bénéficiaires ont reçu du financement de la RAN.

En 2022-2023, le ministère du Patrimoine canadien, par l'intermédiaire de la RAN, a accordé des fonds à 23 organismes. Un même gâteau à partager, mais presque le double de parts à couper.

Avec un financement qui au pire, diminue, au mieux, stagne, la SOCAM n’avait pas le choix de restructurer à l’interne.

Pour faire rouler la SOCAM, c’est entre 600 et 700 000 dollars par année. On a le financement [de la] RAN et on va en chercher d’autres à gauche, à droite, mais on a été obligés de retravailler nos coûts fixes et nos manières de fonctionner. C’est un travail à l’interne , explique Alain Nepton.

Le directeur général, Alain Nepton, espère qu'avec les changements apportés à l'interne, la SOCAM pourra tenir au moins cette année, voire l'an prochain aussi. Photo : Gracieuseté : Alain Nepton

Il y a près d’un an, le centre de production (et siège social) de Wendake a été fermé, parce que le propriétaire des lieux voulait récupérer les locaux, précise M. Nepton. Le matériel et les dossiers ont été mis dans des cartons avec comme objectif de rouvrir un nouveau centre ailleurs cette année. Finalement, les cartons resteront fermés et empilés.

« Reprendre le studio, ce n’était pas réaliste. Pour survivre, il faut que les employés demeurent chez eux pour l’instant. » — Une citation de Alain Nepton, directeur général de la SOCAM

Les dépenses de déplacement pour les reportages n’ont cessé également de diminuer : environ 10 000 dollars par an, selon lui. Des journalistes confirment d’ailleurs ne plus quasiment se rendre sur le terrain. De plus, certains postes ont été revus. Il envisage aussi des réductions d’heures pour passer le cap, mais pas gros .

M. Nepton se veut tout de même rassurant, les auditeurs ne verront pas la différence, les deux journalistes atikamekw et les deux journalistes innus continueront de produire, et la mission de la SOCAM sera maintenue. Mais il va falloir travailler pour avoir du financement supplémentaire.

« C’est une année de transition pour avoir une nouvelle SOCAM, un peu différente, mais elle sera là. Il faut commencer par la sauver pour l’instant! » — Une citation de Alain Nepton, directeur de la SOCAM

Une année importante

Sauf que ce n’est pas n’importe quelle année : l’année de ses 40 ans, une année marquée aussi politiquement.

La mission de la SOCAM vise notamment à favoriser l’essor des communautés et à promouvoir leur langue et leur culture . Au début, elle devait tenir informées les populations des communautés de l’avancement, ou pas, des négociations territoriales entre le Conseil des Atikamekw et des Montagnais [disparu depuis] et les gouvernements fédéral et provincial.

Mais depuis un an, les négociations ont repris de plus belle.

On est en période de négociation politique entre le fédéral et la province , explique Bernard Hervieux en faisant référence notamment au traité Petapan que Québec espère signer sous peu avec trois communautés innues.

On parle de faire des barrages d’Hydro-Québec, alors on a besoin d’informer nos gens. L’information est très importante, comme la langue l’est aussi.

Le journaliste Bernard Hervieux travaille désormais depuis son sous-sol. Sa passion pour l'information (et pour la transmettre) est toujours très présente. Photo : Gracieuseté : Bernard Hervieux

Car nous sommes au début de la décennie internationale des langues autochtones  (Nouvelle fenêtre) . Ça parle. Ça parle [de l’importance de ces sujets], mais pendant ce temps, on est en train de fermer nos portes. C’est quoi, ça? , questionne Bernard Hervieux.

« Les gouvernements, fédéral et provincial, doivent considérer sérieusement la crise que nous vivons présentement dans nos communautés, l’aspect culturel, la disparition de la langue. Les jeunes doivent écouter quotidiennement leur langue, et la radio y contribue. » — Une citation de Bernard Hervieux, journaliste

La SOCAM, c'est aussi le gala de musique autochtone Teweikan, où les langues se font entendre et rayonnent. Alors, malgré les efforts pour survivre depuis des années, l'inquiétude ne cesse de grandir pour l'avenir de la SOCAM.

Car ce n’est pas la première fois que l'organisme tire la sonnette d’alarme.

Le problème, selon Bernard Hervieux, est que la SOCAM a toujours été considérée comme un projet. Le projet dure longtemps! Ça n’a pas de sens!

La SOCAM a survécu longtemps… en espérant qu’elle va continuer à survivre avec tous ces problèmes de subvention , soupire Bernard Hervieux. Ce passionné est toujours derrière son micro, pour renseigner les 21 000 auditeurs servis par la SOCAM.

La SOCAM diffuse les bulletins de nouvelles de Radio-Canada grâce à une entente entre les deux organismes.