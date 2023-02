Fitzgibbon à Essipit pour rencontrer le regroupement Petapan sur les retombées d’un traité

Les retombées économiques du futur traité entre Québec, Ottawa et les trois communautés innues regroupées sous Petapan ont été au cœur des discussions tenues vendredi à Essipit, près des Escoumins, sur la Côte-Nord.

Il s'agit d'une rencontre tenue sous l'impulsion des chefs Gilbert Dominique (Mashteuiatsh), Martin Dufour (Essipit) et Réal Tettaut (Nutashkuan) qui souhaitaient discuter avec le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Le Regroupement Petapan représente les communautés innues de Mashteuiatsh au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu'Essipit et Nutashkuan, sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

Selon un communiqué, les chefs souhaitaient, par cette réunion, sensibiliser le ministre sur l'importance du projet de traité, notamment en matière d'impact économique.

Ils visaient également à obtenir une confirmation que les droits ancestraux seraient respectés. Selon le communiqué, Petapan veut s'assurer que le traité reconnaisse l'autonomie gouvernementale innue.

Il convient de rappeler que des négociations en vue d'un traité ont été enclenchées il y a plus de 40 ans, et que la date butoir du 31 mars 2023 a été adoptée à l'automne par toutes les parties concernées pour finalement mettre fin aux négociations et entrer en phase de consultation.

Lors de la rencontre, les chefs ont précisé qu’à compter du 1er avril 2023, quel que soit l’état d’avancement du dossier, ils entendent se tourner vers leurs membres afin d’évaluer et d’apprécier avec eux le contenu de cet éventuel traité de nouvelle génération basé sur la reconnaissance de leurs droits .

Le chef Réal Tettaut, de Nutashkuan, s'est dit satisfait de la rencontre avec le ministre Fitzgibbon, bien qu'il reste quelques enjeux économiques à clarifier […] et impatient de rencontrer le premier ministre Legault afin de convenir de la conclusion [d'une] nouvelle relation .

