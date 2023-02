La radio communautaire, un outil pour la survie des langues autochtones

Rares sont les communautés autochtones qui n’ont pas leur propre station de radio. Et si celle-ci ne sert plus comme avant à communiquer et envoyer des messages entre les membres, son rôle d’aujourd’hui n’est pas moins important : la radio communautaire est un outil majeur pour préserver et promouvoir les langues autochtones.

Avant à la radio, le monde appelait pour envoyer des messages, explique Charlotte McKenzie de la station CKAU-FM de Mani-utenam sur la Côte-Nord. Ça servait pour communiquer avec les Autochtones qui avaient pas le téléphone.

CKAU-FM, qui existe depuis près d’une quarantaine d’années, a connu cette époque. Mais aujourd’hui, avec l’arrivée des réseaux sociaux et d’autres moyens de communication, les animateurs du 104,5 FM n’ont plus à dire à un tel de rappeler sa mère ou à un autre qu’il est attendu pour le souper.

La radio innue, qui couvre une large partie de la Côte-Nord, de Mingan à Baie-Trinité, fait maintenant jouer des succès planétaires, de la musique country et diffuse même la musique d’un DJ en direct le vendredi soir.

Mais surtout, la direction de CKAU-FM s’est donné la mission de promouvoir la langue innu-aimun. En plus de diffuser la musique d’artistes autochtones et l’intégration de courts passages en innu-aimun, avec des publicités par exemple, la station consacre depuis le mois de décembre une heure par semaine à cette langue, le mercredi à 14h.

Par exemple, hier on a passé une histoire d’un aîné qui parle pendant neuf minutes. Ensuite, on focus sur ce qu’a raconté l’aîné , explique Charlotte McKenzie, qui ajoute recevoir de nombreux appels d’auditeurs réjouis d’entendre quelqu’un parler en innu-aimun à la radio après ces chroniques.

« Parce qu’on le sait, la langue innue est en perdition. Moi-même, mes deux enfants, ils comprennent quand je leur parle en innu, mais ils me répondent en français. Ils l’apprennent à l’école, mais pas assez. » — Une citation de Charlotte McKinsey, CKAU-FM

Statistique Canada a effectivement révélé en août dernier que le nombre de personnes parlant une langue autochtone a diminué au Canada entre 2016 et 2021.

Pas surprenant, donc, que CKAU-FM veuille en faire plus. C’est pourquoi à partir du mois de mars, mois des langues autochtones, cette chronique d’une heure ne sera plus diffusée en après-midi, mais plutôt le matin. Parce qu’il y a plus d’auditeurs et les jeunes sont à la maison, en train de déjeuner, de se laver, de se brosser les dents , soutient Charlotte McKenzie.

Plusieurs langues, un même objectif

CKAU-FM est loin d’être la seule station de radio dont la mission est centrée sur la promotion de la langue.

Dans le cadre de l’Année internationale des langues autochtones de l’ UNESCO en 2019, le Indigenous Culture & Media Innovations a préparé un rapport se basant sur des entretiens avec 18 stations de radio autochtones à travers le Canada, À coeur ouvert.

Il en est ressorti que préserver et promouvoir la langue, la culture et les récits autochtones est la mission la plus souvent exprimée par les stations et les émissions à l’étude. Plus de la moitié des stations et des émissions à l’étude ont en commun ce même mandat.

« Aucune langue autochtone n’est classée comme sûre au Canada. » — Une citation de Extrait du rapport de Indigenous Culture & Media Innovations, À coeur ouvert

Elles ont toutes recours à des stratégies de revitalisation et de promotion de la langue pour s’assurer de la présence des langues autochtones sur leurs ondes, notamment en intégrant des expressions de la langue autochtone dans toute leur programmation, en rendant accessible la langue autochtone selon une approche informelle et conviviale et en mettant en contact les aîné(e)s avec le public , peut-on lire.

Des opportunités et des défis

Toujours selon ce rapport, la radio demeure un moyen de communication clé pour les communautés autochtones, surtout celles dans les régions éloignées, et ce, malgré l’arrivée des réseaux sociaux et l’omniprésence des téléphones cellulaires. En fait, les nouvelles technologies numériques, les plateformes en ligne et les outils de création de contenu peuvent donner l’occasion aux stations et aux émissions de radio autochtones d’élargir leur audience et d’imaginer de nouvelles façons de soutenir la revitalisation linguistique et culturelle .

Mais un défi persiste : l’insuffisance de fonds a des répercussions sur presque tous les aspects du fonctionnement des stations et des émissions de radio , estime Indigenous Culture & Media Innovations.

« Le travail de revitalisation linguistique, y compris la programmation en langues autochtones, la formation et le mentorat des jeunes, l’adoption de nouvelles technologies et le réseautage entre stations sont tous limités par des budgets serrés et la précarité qui accompagne un financement instable, à court terme et par projet. » — Une citation de Extrait du rapport de Indigenous Culture & Media Innovations, À cœur ouvert

Le rapport propose d’ailleurs que le gouvernement du Canada reconnaisse explicitement que les droits linguistiques autochtones font partie intégrante des droits des Autochtones et qu’un financement suffisant (soit) alloué aux radiodiffuseurs autochtones qui s’investissent dans la promotion et la revitalisation des langues, afin de reconnaître que, pour de nombreuses communautés autochtones, la perte de la langue a atteint des niveaux critiques.