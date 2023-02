Discussions en santé : les Autochtones exclus, malgré une demande formelle

Un échange de lettres entre Justin Trudeau et la cheffe de l’ APN RoseAnne Archibald, obtenu par CBC News, démontre qu’elle a bel et bien demandé à être présente durant la rencontre de mardi à Ottawa.

Mme Archibald plaide notamment dans une lettre du 27 janvier qu’une présence autochtone est impérative afin que les Premières Nations soient incluses en amont dans les réflexions sur les systèmes de soins de santé.

Les disparités rencontrées par les patients autochtones ont toutes été et continuent d’être exacerbées par des années de politiques inéquitables et de négligence gouvernementale , explique-t-elle.

« En travaillant directement avec moi-même et avec les premiers ministres canadiens, votre gouvernement a l'occasion, et l’obligation, de démanteler ces obstacles. » — Une citation de RoseAnne Archibald, cheffe de l'Assemblée des Premières Nations

Justin Trudeau a répondu par une lettre datée du 3 février dans laquelle il contourne cette demande et s’engage plutôt à défendre l’inclusion des Autochtones dans les réflexions sur les systèmes de soins de santé et à faire pression sur ses homologues provinciaux sur ce point.

La rencontre est une réunion de travail pour discuter les politiques existantes entourant les soins de santé dans les provinces et les territoires, ajoute M. Trudeau, et non une rencontre officielle entre les premiers ministres.

Frustration et déception

Nous n’avons pas besoin qu’on nous défende pendant que nous attendons à l’extérieur , a affirmé Mme Archibald dans un communiqué publié lundi. Elle y accuse le premier ministre Justin Trudeau de s’engager de façon performative dans la réconciliation.

Des leaders autochtones provinciaux sont également en colère face à cette situation.

L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) trouvent totalement inacceptable que les gouvernements fédéral, des provinces et des territoires n’aient pas jugé essentiel que les gouvernements des Premières Nations parlent en leur nom sur un dossier aussi prioritaire que celui de la santé , peut-on lire dans un communiqué conjoint envoyé mardi.

Nous sommes les seuls gouvernements qui possèdent les compétences requises pour présenter les défis auxquels font face nos populations dans les domaines de la santé et du mieux-être, a déclaré Derek Montour, président du conseil d’administration de la CSSSPNQL .

« Comment est-il possible de parler de transferts en santé qui nous concernent en notre absence, alors que nos peuples en sont affectés au premier chef? » — Une citation de Derek Montour, président du conseil d’administration de la CSSSPNQL

Cette réponse de Justin Trudeau est une insulte , a quant à lui lancé Glen Hare, le chef régional de l’Ontario, qui représente plus de 130 Premières Nations dans la province.

Le Ralliement national des Métis a aussi exprimé sa frustration et sa déception face à cette exclusion des discussions.

En après-midi mardi, Justin Trudeau a révélé ce que le gouvernement fédéral offre aux provinces et territoires dans le cadre des négociations pour augmenter les transferts en santé : 196,1 milliards sur une période de 10 ans, ce qui comprend 46,2 milliards en nouveaux financements. Une offre bien loin de ce que réclamaient les provinces et territoires, dont plusieurs premiers ministres ont déjà exprimé leur déception.

Avec les informations de Brett Forester de CBC