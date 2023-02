Interdiction de l’exploration minière sur un territoire autochtone en Ontario

Cette décision a été officiellement prise en décembre dernier et donne un coup de frein à l’industrie minière dans la région. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’industrie se retrouve bloquée.

En 2021, la Cour supérieure de l’Ontario avait temporairement interdit l’exploitation minière dans le territoire de la communauté de Ginoogaming, située à une dizaine de kilomètres de la communauté anishinabeg de Long Lake no 58.

Contacté par Espace autochtones, le ministère des Mines, des Ressources naturelles et de la Foresterie de l’Ontario a précisé que cette décision a été prise dans le contexte des négociations en cours entre l'Ontario, le Canada et la Première Nation de Long Lake no 58 en vue de régler une revendication de titre autochtone par la Première Nation de Long Lake no 58 .

Selon le ministère, cette ordonnance de retrait facilitera les négociations .

L’ordonnance suspend ainsi toutes opérations de prospection et d’enregistrement de concessions minières, de même que la vente et la location de parcelles sur ce territoire grand comme 2,5 fois l'île de Montréal.

Contactée par Espaces autochtones, la cheffe de Long Lake no 58, Judith Desmoulin, n'avait pas rappelé au moment de publier ces lignes.