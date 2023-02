Les Ilnus de Mashteuiatsh à l’aube de leur avenir

Deux sujets sont sur toutes les lèvres lorsqu'on discute avec les représentants politiques des Pekuakamiulnuatsh, les Ilnus de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean. Des projets de constitution et de traité amènent présentement la communauté à brosser le portrait de son avenir à un moment où elle doit faire face à des défis de nature identitaire.

Bien que souvent mis en opposition, il s’agit de processus absolument complémentaires , affirme le chef Gilbert Dominique en entrevue avec Espaces autochtones.

D'un côté, il y a la constitution, dont la démarche a commencé en 2019, qui a pour vocation de permettre à la Première Nation de se définir pour ensuite adopter un système de valeurs à son image qui contiendrait des propositions visant a assurer sa gouvernance aux niveaux politique et juridique.

Par exemple, le conseil de bande, imposé par Ottawa et inspiré des systèmes occidentaux, pourra être ajusté pour adopter un modèle de gouvernance qui prend beaucoup plus en compte nos racines. Avec la constitution, nous pourrons revoir la place du chef dans le conseil par exemple, ou voir la possibilité de se doter d'un système paritaire hommes-femmes, dans le respect de nos valeurs ancestrales , explique le chef.

« Nos ancêtres avaient un genre de constitution [non écrite] , un genre de code moral et une manière de se diriger basée sur leur mode de vie. Ces éléments sont ancrés dans nos traditions et nous voulons nous en inspirer pour les adapter aux réalités modernes. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef de Mashteuiatsh

Le chef des Pekuakamiulnuatsh, Gilbert Dominique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

De l'autre côté, il y a les négociations du regroupement Petapan (qui signifie aube dans la langue innue) avec Québec et Ottawa, entamées il y a plus de 40 ans, qui cherchent à clarifier les rapports entre les trois communautés innues concernées et les gouvernements par l'adoption d'un traité moderne.

Celui-ci organiserait la sortie de Mashteuiatsh, Nutashkuan et Essipit de la Loi sur les Indiens, selon leurs propres critères.

Le traité possède un potentiel historique, puisqu'il comporte plusieurs clauses inédites. Selon le souhait des Innus, il ne provoquerait aucune extinction des droits ancestraux et il reconnaîtrait un titre aborigène, qui pousse plus loin la notion de droit ancestral en reconnaissant une maîtrise exclusive du territoire, ressemblant à un droit de propriété.

Seraient également inclus la reconnaissance d'un droit inhérent à l'autodétermination et l'obligation pour les gouvernements de verser une quittance pour les dommages effectués par le passé sur le territoire ancestral, le Nitassinan.

Quel projet adopter en premier ?

Puisque les processus des deux projets sont complètement indépendants l'un de l'autre et qu'ils en sont à des stades d'avancement similaires, des questions se posent à savoir lequel devrait être adopté en premier.

Les contextes sont différents. Pour une constitution, c'est le peuple qui est à la base, qui exprime sa volonté d'affirmer sa vision de la gouvernance. Le traité, lui, est ancré dans la politique gouvernementale. On doit négocier avec les autres acteurs et on est en contexte de compromis , explique Hélène Boivin, présidente de la commission Tipelimitishun qui a pour mandat de consulter les membres, de préparer un projet de Constitution et de tenir un référendum sur celui-ci.

La présidente de la Commission Tipelimitishun, Hélène Boivin, rêve d'une constitution pour les Pekuakamiulnuatsh depuis son adolescence. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Face à la situation, la position du chef est claire : La constitution devrait être adoptée avant ou, au pire, en même temps que le traité puisqu'elle clarifie le positionnement de la communauté par rapport à des dossiers potentiellement délicats négociés avec les autres paliers de gouvernement.

Dans un climat général où la reconnaissance des droits des peuples autochtones est mise de l'avant plus que jamais, avec entre autres la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, l'adoption d'une constitution par la communauté contribuerait à projeter une image forte et à faire des gains vers l'autodétermination, et ce, même si le projet de traité échouait.

Pour la mise en œuvre des projets de gouvernance et la clarification des rapports futurs entre Mashteuiatsh, Ottawa et Québec cependant, le traité demeure l'avenue la plus efficace puisqu'il permettrait d'aller chercher des compensations monétaires précieuses , selon M. Dominique.

Cependant, on pourrait aussi avoir à cheminer autrement pour faire reconnaître nos droits et notre titre [aborigène] sur les territoires. Il y a plusieurs façons d'y arriver, mais les autres démarches risquent d'entraîner une confrontation devant les tribunaux , ajoute-t-il.

Certains doutes ont d'ailleurs été soulevés par Hélène Boivin sur le fait de parvenir à signer un traité prochainement, et ce, malgré les récentes sorties du ministre Ian Lafrenière.

Mobiliser une communauté en changement

Bien que l'avancement des projets soit géré par des groupes indépendants du conseil de bande, celui-ci fait tout de même face au défi politique de mobiliser la communauté pour qu'elle se prononce sur les différents critères à privilégier.

Le défi est d'autant plus grand que l'arrivée récente au sein de la Première Nation de près de 3000 membres résidant presque exclusivement à l'extérieur de la communauté a le potentiel de fragiliser l'identité et la culture ancestrale des Pekuakamiulnuatsh.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La constitution des Pekuakamiulnuatsh est un processus propre à la communauté qui visera à encadrer les démarches vers la gouvernance. Photo : Facebook / @Commission Tipelimitishun / Commission Tipelimitishun

Comme communauté c'est le plus gros enjeu que nous avons, et ça a été entraîné par les discriminations historiques faites par Ottawa […], mais ceux qui ont acquis le statut font partie d'une culture, d'une histoire qui est souvent bien différente de celle dans laquelle ils ont navigué depuis leur enfance , explique le chef.

« Sans créer de limite pour tous les membres qui souhaitent s'impliquer, je crois que pour l'instant, ce sont ceux qui ont eu la chance de vivre la transmission intergénérationnelle de la culture et de la langue qui doivent être au cœur de la constitution et du processus de gouvernance qu'elle établira. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef de Mashteuiatsh

La mobilisation autour de la démarche constitutionnelle représente en elle-même une autre tâche de taille. Pour que la constitution soit adoptée, il a été décidé qu'un taux de participation de 35 % était nécessaire. En comparaison, seulement 16 % des membres se sont prononcés aux dernières élections du conseil de bande.

« Le rôle majeur que nous [conseil de bande] aurons à jouer sera d'éveiller la flamme identitaire de nos membres, et de s'assurer que le projet proposé est rassembleur. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef de Mashteuiatsh

Étant donné que des consultations auront lieu en même temps pour la constitution et le traité, le conseil devra également clarifier les distinctions entre les deux projets, tous en signifiant l’importance de la participation du plus grand nombre, explique le chef.

Le traité pour bientôt ?

Le 31 mars est censé mettre fin aux négociations qui sont en cours depuis plus de 40 ans. Une proposition de traité sera produite, puis soumise à consultation. Si la communauté est satisfaite, l’entente sera paraphée. Il s'agirait de la première avancée majeure depuis l'Approche commune, une entente de principe adoptée en 2004.

L'approche commune de 2004 était censée mener à l'adoption d'un traité peu de temps après. Cependant, l'arrivée du gouvernement Harper en 2006, le retrait de la communauté de Pessamit et plusieurs autres facteurs ont contribué à la mise en veille des négociations. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Cette étape est très importante, puisqu’elle permettrait de geler le texte du résultat des négociations. Nous voudrions parvenir à cette étape avant 2025, puisque nous voyons du coin de l’œil arriver les prochaines élections fédérales, et nous craignons qu’un retour des conservateurs vienne porter préjudice à notre démarche, puisque c’est déjà arrivé dans le passé , explique le chef.

M. Dominique termine l'entrevue en exprimant à quel point son mandat est stimulant, puisque les Pekuakamiulnuatsh sont à un moment charnière de leur histoire. Un moment rempli de défis, mais également porteur d'espoir pour parvenir à la mise en œuvre de ses ambitions de gouvernance et d'autodétermination.