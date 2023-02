Des symboles autochtones plutôt que la monarchie sur le billet de 5 $ en Australie

Associated Press

Associated Press

Le billet de 5 $ était le seul billet de banque restant d'Australie à présenter encore une image du monarque.

La banque centrale d'Australie a indiqué que la décision a été prise après avoir consulté le gouvernement, qui a appuyé le changement. Toutefois, les opposants à la mesure soutiennent que le mouvement a des motivations politiques.

Le roi Charles III reste le chef de l'Australie, bien que ce rôle soit aujourd'hui largement symbolique. Comme de nombreuses anciennes colonies britanniques, l'Australie débat de la mesure dans laquelle elle devrait conserver ses liens constitutionnels avec la monarchie britannique.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a déclaré que le nouveau billet de 5 $ présenterait une image pour remplacer le portrait de la reine Élisabeth II, décédée l'an dernier, tout en honorant la culture et l'histoire des premiers Australiens .

L'autre côté du billet de 5 $ continuera de montrer le parlement australien , a déclaré la banque dans un communiqué.

Toujours sur les pièces de monnaie

Le ministre Trésorier d'Australie, Jim Chalmers, a déclaré que le changement était une occasion d'établir un bon équilibre.

Le monarque sera toujours sur les pièces de monnaie, mais le billet de 5 $ en dira plus sur notre histoire, notre patrimoine et notre pays, et je vois cela comme une bonne chose , a-t-il déclaré aux journalistes de Melbourne.

Le chef de l'opposition, Peter Dutton, a comparé cette décision au débat sur le changement de date de la fête nationale en Australie pour s'éloigner de son passé colonial.

« Je sais que la majorité silencieuse n'est pas d'accord avec bon nombre de ces sottises, mais nous devons entendre davantage ces gens en ligne. » — Une citation de Peter Dutton, chef de l'opposition

Selon M. Dutton, le premier ministre Anthony Albanese a joué un rôle central dans la décision d'écarter l'effigie du roi Charles III des billets de banque de 5 $. Il l'a exhorté à assumer ses responsabilités .

La Banque prévoit consulter les groupes autochtones pour concevoir le billet de 5 $, un processus qui devrait prendre plusieurs années avant que le nouveau billet soit rendu public.

Le billet actuel de 5 $ continuera d'être émis jusqu'à ce que le nouveau modèle soit présenté et conservera sa valeur légale même après la mise en circulation du nouveau billet de 5 $ australien.

Le visage du roi Charles III devrait être vu sur les pièces australiennes plus tard cette année. Un dollar australien vaut environ 71 cents américains.