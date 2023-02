Être plus fort que l’envie de mourir

C'est parce que sa vie était remplie de colère et de frustration que Jean-François, un Innu de Uashat, s'est retrouvé la corde autour du cou. « J'avais 19 ans. Il ne me restait qu'à sauter », dit-il. Aujourd'hui, à 37 ans, il se bat et peut compter sur un lieu unique : la maison Tshimishtin. Le seul établissement de ce genre installé dans une communauté au Québec.

Jean-François Michel parle. Beaucoup. Il débite sa vie d’une traite et ne reprend son souffle que pour boire un verre de jus de pomme. Ou fumer rapidement une cigarette. Parler est sûrement ce qui l’a sauvé. Entre autres.

L’Innu explique qu’il est né dans une famille un peu rock’n’roll . Suicide de son frère. Père alcoolique. Délinquance. Consommation. Décrochage scolaire. Jean-François est passé par là.

Et même s’il a la plume facile qui lui permet d’évacuer ses émotions – il aime dire que son meilleur ami était le dictionnaire des synonymes –, son hamster continue de tourner dans sa tête.

La maison Tshimishtin a ouvert ses portes en juillet 2021. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Très tôt, il admet avoir un problème et il entame sa première thérapie pour arrêter de consommer. C’est un échec. L’institution estime que Jean-François est trop perturbant pour les autres patients. Qu’il est trop extraverti, trop excité. Il repart.

Le jour où il est sur le point de passer à l'acte, il a un éclair de lucidité.

« Le suicide n’était pas une option. Ce n’est pas un héritage que je veux laisser à ma fille. » — Une citation de Jean-François Michel

Il se souvient des mots de sa tante qui lui explique que malgré toutes ses pensées suicidaires, le fait qu’il en parle est un bon indicateur : elle ne pense pas que Jean-François franchira le pas.

La maison dispose de trois lits qui peuvent héberger des personnes jusqu'à 14 jours. Cela n'est toutefois pas encore arrivé. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Très lucide, l’Innu se connaît. Il sait que lorsqu’il consomme, il a un tempérament autodestructeur. Et pour sa fille, il doit cesser.

Depuis, Jean-François est suivi par une travailleuse sociale. Il rechute parfois, mais garde espoir. Il veut même reprendre l’école.

Pour le tenir debout, il peut compter sur ses amis. Jean-François affirme disposer d’un filet de sécurité . Mais il ne veut pas toujours déranger ses amis.

C'est le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam qui finance la maison Tshimishtin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Début janvier, le fameux hamster de Jean-François s’emballe. Il est en colère, a besoin de réponses sur un litige familial. Il nous en parle, mais préfère qu’on reste discret pour ne pas impacter les membres de sa famille.

C’était en pleine nuit. J’étais en crisse. Je ne voulais pas appeler mon ami de Maliotenam [l’autre partie de la communauté de Uashat, située à quelques kilomètres, NDLR], alors je suis allé à la maison Tshimishtin , raconte-t-il.

Par les Innus, pour les Innus

Cette maison a vu le jour à l’été 2021 après un rapport du coroner sur une vague de suicides qui s’était déroulée en 2015. En moins d’un an, cinq suicides avaient touché la communauté.

Dans ses conclusions de 2016, le coroner indiquait croire et constater que le problème majeur de base réside dans le régime d’"apartheid" dans lequel les autochtones sont plongés depuis 150 ans sinon plus.

Il soulignait également le manque de ressources adéquates offertes aux Innus.

Enfin, il a émis une vingtaine de recommandations, dont la création d’une ressource spécialisée en matière de crise suicidaire avec un personnel spécialisé tel que des éducateurs et des intervenants formés pour répondre aux crises suicidaires .

Il recommandait également que cette ressource fournisse un service d’hébergement à court terme et qu’elle soit ouverte 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Cinq ans plus tard, la maison Tshimishtin, mot qui signifie un vent d’accalmie en innu-aimun, est mise sur pied.

Christine Aster est à la tête de la coordination de la maison Tshimishtin. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

L'idée est de répondre aux besoins criants en santé mentale et de créer un endroit géré par les Innus, pour les Innus. La maison est financée par le conseil de bande et accueille les adultes de plus de 18 ans.

Pas de jugement

Les gens franchissent la porte et trouvent un endroit calme, reposant, sécuritaire. Un lieu où ils seront écoutés.

La nuit où Jean-François a poussé la porte, c’est sur son cousin qu’il est tombé. Mais il raconte que ça lui a fait du bien de vider son sac et de trouver une oreille attentive.

J’ai ressenti un certain malaise au début, mais j’avais besoin d’y aller. Ça m’a aidé à savoir quoi faire. On ne te juge pas , explique-t-il.

Sur les réseaux sociaux, il écrit : Merci x1000 pour cette belle rencontre qui est ce dont j'avais réellement besoin... [...] C'est ce que j'avais besoin d'entendre pour avoir la conscience tranquille [et] pour bien dormir…

Les caractéristiques de la maison Tshimishtin Au Québec, elle est la seule maison de prévention contre le suicide installée dans une communauté autochtone.

Huit Innus et une non-Autochtone font partie de l’équipe.

On trouve un salon, une cuisine et trois lits pour accueillir des gens en crise. Deux autres lits devraient bientôt s’ajouter.

L’hébergement est d'une durée de 3 à 14 jours.

Seuls les membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam peuvent y être hébergés, mais les membres des communautés voisines peuvent venir prendre un café et discuter.

Les gens viennent ici quand ils sont en pleurs, perdus. Quand ils ne savent pas comment demander de l’aide et qu’ils s’enferment dans leur bulle. Rentrer ici est un grand pas , détaille encore Christine Aster, coordonnatrice de la maison.

Tout un protocole a été mis en place et il est suivi à la lettre. Si la personne en crise ne veut pas collaborer, l’équipe n’a pas d’autre choix que d’appeler la police. Sinon, elle propose des ateliers sur le mieux-être, sur le retour à la culture innue dont beaucoup ont été coupés.

C'est un jeune de la communauté qui a proposé le logo. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Mais il faut aussi être fort pour encaisser. Alors l’équipe se soutient et se rencontre une fois par mois pour faire le point.

Tous ont également suivi différentes formations mises en place par la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.

On a tous un proche qui s'est suicidé

À la mi-janvier, une jeune femme s’est ôté la vie dans la communauté. Qu’ils soient des connaissances proches ou pas, tous les Innus sont touchés par ce drame. Même lorsque ça arrive dans les autres communautés, ça nous touche , explique Mme Aster.

Marie-Luce Jourdain est aujourd’hui retraitée, mais elle a participé à la mise en place de la maison.

Marie-Luce Jourdain estime que les roulements dans les structures d'aide sont un handicap. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

La proximité est très importante dans la communauté, on connaît tout le monde et on est tous interrelié. On a tous un proche qui s’est suicidé , dit-elle.

Cet aspect tissé serré des communautés est un atout, mais peut aussi être un handicap. Tout le monde n’ose pas forcément stationner son véhicule à la vue des voisins qui peuvent le reconnaître.

L’équipe insiste sur le respect de la confidentialité. Christine Aster affirme que tout ce qui se dit à Tshimishtin reste à Tshimishtin. Je n’en parle même pas à mon mari , promet-elle.

Marie-Luce Jourdain croit aussi que le suicide est moins tabou. Elle se souvient qu’après l’une de ses interventions, une aînée l’a contactée lui disant : On ne parle pas de suicide ! Ça réveille des choses .

Oui, c’est une cicatrice permanente, mais en parler réveille aussi l’entraide , croit Marie-Luce Jourdain, qui ajoute vivre dans une rue dans laquelle 10 suicides se sont déjà produits.

Aujourd’hui, Christine Aster n’a pas peur de le dire : Oui, la maison Tshimishtin a sauvé des vies depuis qu’elle existe .