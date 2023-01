Les Naskapis et la minière IOC signent une entente

Une des mines exploitées par IOC à Labrador City est située sur le territoire que revendiquent les Naskapis. C’est dans ce contexte qu'une entente, qui est plus précisément une entente sur les répercussions et les avantages, a été conclue, mardi.

Le but est d’ établir des relations mutuellement avantageuses, fondées sur le dialogue, la collaboration et la confiance entre l’entreprise et la communauté pour des dizaines d’années à venir , peut-on lire dans le communiqué de presse.

L’entente devrait aussi permettre de former des Naskapis pour qu’ils puissent travailler pour la minière.

Elle permettra aussi de protéger et d’encourager la pratique des activités traditionnelles ainsi que de générer des retombées financières à long terme pour la Nation naskapie , indique encore le communiqué.

Les ententes signées entre les entreprises minières et les conseils de bande sont toujours confidentielles. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : IOC

L’histoire récente de notre communauté est étroitement liée à celle d’IOC. Nos grands-parents ont quitté Fort Chimo [aujourd’hui Kuujjuaq, NDLR] en bateau et à pied dans les années 1950 pour s’installer à Schefferville, la nouvelle ville minière d’IOC, et ils ont dû s’adapter à un mode de vie complètement différent. Les temps ont énormément changé depuis lors, et notre Nation – qui dispose désormais d’un traité moderne – est autonome depuis les années 1980 et tournée vers l’avenir , a indiqué Theresa Chemaganish, la cheffe de la Nation naskapie.

La cheffe naskapie, Theresa Chemaganish. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Rappelons que la communauté de Kawawachikamach se situe à quelques kilomètres de Schefferville, dans la région administrative de la Côte-Nord.

La cheffe croit que cette entente va pouvoir aider la communauté à promouvoir sa langue et construire des logements adéquats.

Le président et chef de la direction d’IOC, Mike McCann, a déclaré qu’ Aganow témoigne du ferme engagement d’IOC à développer des relations mutuellement profitables avec ses partenaires autochtones .

Un trou creusé par la compagnie minière IOC à Schefferville pour la mine de fer. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

La minière a déjà signé des ententes similaires avec les autres communautés présentes dans les régions où elle exploite des mines.