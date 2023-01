Les tipis des Nations (ré)unies

Un des principaux instigateurs du projet, Philip Matoush, est chauffeur pour le compte du Conseil cri de la santé et des services sociaux. Depuis 21 ans, il accompagne à leurs rendez-vous médicaux les Cris de neuf communautés venus se faire soigner dans la métropole.

Certains d'entre eux, par exemple le jeune Elias, 14 ans, restent ici plusieurs mois et ont exprimé le besoin de rester connectés à leur culture, explique l’homme de 54 ans. Il a donc eu l’idée de planter un tipi proche de Montréal, où il serait possible de cuisiner du gibier. La première année, il s'est installé à Hudson, au camping D’Aoust, à l’invitation du propriétaire.

Cependant, le village d’Hudson se trouve à 50 minutes de Montréal et la configuration des lieux ne permettait pas aux personnes à mobilité réduite de profiter des services. Alors, quand l’ancien policier mohawk Bobby Patton a proposé un terrain permanent et plus proche, Philip et sa femme ont immédiatement sauté sur l’occasion.

Bien évidemment, ce genre de réunion est aussi l'occasion de franche rigolade et de blagues salaces, mais ce qui se dit dans le tipi reste dans le tipi! ;-) Photo : Gracieuseté Bobby Patton

L’aide financière des communautés de Mistissini et de Waswanipi, de même que celle des conseils de santé cris (CCSSSBJ) et mohawk (KSCS), aura permis de construire deux structures en bois et de les isoler pour l’hiver.

« Quand les gens entrent sous la tente, voient le feu et sentent l’odeur du bois et de la viande en train de cuire, ils disent souvent que ça a un effet immédiat sur eux, comme une forme de guérison. » — Une citation de Philip Matoush

La cuisson lente des quatre outardes était encore loin d’être terminée quand nous sommes passés, mais le plat de ciscos, pêchés dans la baie James et apprêtés par Sharon Pepabano (la femme de Philip), était succulent. Une partie de la nourriture sera distribuée aux membres de Premières Nations qui logent au centre-ville, à l’hôtel Espresso, durant leurs traitements. Tout cela est fait bénévolement.

Offertes par le journaliste et chasseur cri Donovan Moses, les outardes ont été chassées en Ontario. Les ciscos (à gauche) ont été pêchés dans la baie James. Photo : Radio-Canada / Mathias Marchal

Pour Bobby Patton, cette alliance Cris-Mohawks coulait de source. En tant qu’ancien agent de police, il a travaillé plusieurs années dans les communautés cries du nord du Québec, où il a appris certaines techniques de chasse et de trappe. Il voulait aussi instituer à Kahnawake un lieu d’échange entre les membres des différentes nations autochtones.

Les Mohawks sont un peuple de cultivateurs et peuvent enseigner à d'autres certaines techniques agricoles, de conservation des aliments ou de fabrication de bâtons de crosse , raconte-t-il. À l’inverse, des Anishinabeg ou des Cris pourraient venir montrer à nos jeunes comment fabriquer des raquettes à neige ou comment poser des collets , confie Bobby Patton. Des écoles ont déjà signifié leur intérêt à participer à des ateliers, selon lui.

La Nouvelle-Zélande représentée

Signe de la curiosité suscitée par cette initiative : lors de notre passage, trois nations autochtones (Cris, Mohawks et Innus) étaient représentées sous le tipi, et on trouvait même un Maori.

Le journaliste et chasseur cri qui avait offert les outardes venait de s’entendre avec Bobby Patton pour faire venir rapidement quatre trappeurs de sa nation afin de juguler la population de castors à l'origine de plusieurs inondations de sous-sols à Kahnawake, avec leurs barrages impromptus.

C'était là, également, l'occasion idéale de faire participer les jeunes Mohawks aux techniques de trappe et d'organiser par la suite un grand festin communautaire.

La Cour provinciale a aussi reconnu notre projet Tipi, ce qui permet à des personnes judiciarisées de venir y effectuer des travaux communautaires , mentionne M. Patton, qui s'implique désormais au sein de l'organisme Services parajudiciaires autochtones du Québec. La Cour fédérale envisage elle aussi de faire de même, souligne M. Patton, qui aimerait dans un avenir rapproché faire construire sur place une tente de sudation et aménager un grand potager.

Les rassemblements communautaires sous les tipis ont généralement lieu les après-midis de fin de semaine.