Quatre personnalités inuit reçoivent la Médaille des Premiers Peuples du Québec

Il s’agit de l’ancienne enseignante Mary Gordon Aitchison, de l'ancien maire d'Umiujaq Noah Inukpuk, de la spécialiste en santé mentale Mary Sappa et de l’aîné Quitsaq Tarquiasuk.

M. Tarqiasuk a excellé dans la préservation du dialecte d'Ivujivik, liée à la chasse et à lapêche, à la terre et à la mer, et aux îles situées entre le Québec et le Nunavik , mentionne une courte biographie fournie pour la cérémonie.

« Il a participé aux négociations sur les îles extracôtières entre le Québec et le Nunavut. Ses connaissances ont contribué à un accord de partage des îles vierges entre les Inuit du Nunavik, le Québec et les Inuits du Nunavut. » — Une citation de Michel Doyon

À propos de Marry Sappa, le comité consultatif souligne que cette travailleuse communautaire a aidé de nombreux Inuit en santé mentale , en plus de former de nombreux travailleurs sociaux. Elle a su combler le fossé culturel et linguistique au sein de la profession , mentionne sa courte biographie.

De son côté Noah Inukpuk s’est vu récompensé pour son travail d’élu, mais aussi de négociateur pour la Société Makivik en matière de réinstallation. À ce titre, il a rencontré à plusieurs reprises l’ancien premier ministre du Québec, René Lévesque.

Des agents de changement

Quant à l’ancienne enseignante Mary Gordon Aitchison, le lieutenant-gouverneur du Québec a évoqué le travail de cette fervente partisane du renforcement de la culture, de la langue et des valeurs inuit . Mme Gordon Aitchison a aussi occupé plusieurs fonctions à la Commission scolaire Kativik et a oeuvré au sein du comité consultatif sur les toxicomanies du Nunavik.

Les récipiendaires de la médaille sont des agents de changement tout en étant les protecteurs des valeurs de leurs ancêtres et de leurs nations, a souligné le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon lors d’une cérémonie qui s'est tenue à Kuujjuaq en présence de Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

En décembre dernier, huit personnes issues des Premières Nations avaient reçu une distinction similaire.