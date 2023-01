Les membres de la Nation métisse de l’Ontario appelés à définir qui ils sont

Toute cette démarche découle de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, dont l’article 35 reconnaît que les Métis, à titre de peuple autochtone, ont des droits ancestraux, au même titre que les Inuit et les Premières Nations. Au fil des ans, la Cour suprême du Canada a clarifié la nature de ces droits et établi des critères pour déterminer qui est Métis.

C’est une histoire de chasse qui a vraiment changé la donne pour les Métis. En octobre 1993, Steve Powley et son fils Roddy, de Sault-Sainte-Marie, ont abattu un orignal sans détenir de permis de chasse et ont été accusés d’avoir chassé illégalement.

Ils ont fait valoir qu’ils n’avaient pas besoin de permis, car ils détenaient un droit ancestral leur permettant de chasser pour se nourrir. Après 10 ans de procédures judiciaires, la Cour suprême du Canada leur a donné raison, comme l’avaient fait les tribunaux inférieurs.

L’arrêt Powley, qui aura 20 ans cette année, a été un tournant absolu pour les droits des Métis, indique en anglais Margaret Froh, présidente de la NMO . Cette décision a déterminé qui sont les détenteurs de droits en tant que Métis au Canada[...] et elle incite les gouvernements à négocier avec les Métis pour mettre en œuvre les promesses de l’article 35 de la Constitution.

C’est l’arrêt Powley qui a établi le critère du lien ancestral avec une communauté métisse historique pour qu’une personne soit reconnue comme Métisse selon la Constitution canadienne. Depuis, la NMO et le gouvernement de l’Ontario se sont entendus pour reconnaître sept communautés historiques métisses dans cette province.

À la lumière de l’arrêt Powley, la NMO a procédé à une vérification du registre de ses membres. Sur 30 000 membres, 24 600 ont pu prouver leur lien avec une communauté historique. Je dois dire que le registre emploie des généalogistes bien formés, qui ont travaillé très fort pendant des années pour aider ceux dont les dossiers étaient incomplets à établir ce lien ancestral , souligne Margaret Froh.

Malgré cela, 5400 personnes n’ont pas réussi à satisfaire les critères du registre.

Il y a métis et Métis