Sans doute plus exceptionnel encore, Mme Brochu a réussi un tour de force en faisant virer le gros paquebot d’Hydro-Québec dans une direction plus favorable pour les Premières Nations. En effet, dès les premiers mois de son mandat la nouvelle PDG affirmait d’emblée qu’un rapprochement avec les communautés autochtones était nécessaire pour mener la stratégie énergétique de la province à bon port.

Loin d’être intimidée par les défis que cela représentait, Sophie Brochu a plongé dans l’action.

Et ce n’est pas une mince tâche, car des défis et des tensions entre les peuples autochtones et Hydro-Québec il y en a !

La gestion publique de l’électricité au Québec, ce n’est pas seulement une affaire de frais d’exploitation et de rentabilité des services.

Non.

Le modèle du monopole assuré par une société d’État est assis sur des idées nationalistes qui nous viennent de l’époque de la Révolution tranquille.

Hydro-Québec est plus qu’une structure administrative, c’est d’abord et avant tout un fleuron du Québec dont les valeurs et le modèle de gestion portent encore la trace des valeurs de la société québécoise à l’époque de sa création.

Maîtres chez nous?

Soyons maîtres chez nous! Voilà la pensée qui était la locomotive de la mise en place de la société d’État.

Le problème c’est que ce chez nous là, correspond aussi au chez soi de nombreuses communautés autochtones qui n’ont jamais cédé leur territoire et les droits qui y sont rattachés.

Les principes sur lesquels repose la fondation d’Hydro-Québec concernent l’épanouissement de la société québécoise et ne prennent pas en considération les préoccupations des gouvernements autochtones, à moins d’y être contraints. (Lire ici, lorsque des Premières Nations ont la capacité de bloquer des projets)

Contrairement à l’époque de la Révolution tranquille, les gouvernements autochtones ont désormais les capacités nécessaires pour s’opposer à une exploitation de leurs territoires traditionnels sans qu’ils soient impliqués dans l’ensemble du processus et compensés pour les inconvénients engendrés.

D’ailleurs, à l’automne 2021, les chefs de l’APNQL avaient adopté une déclaration territoriale affirmant leur ferme intention de ne pas se laisser marcher sur les pieds dans leur propre cour.

C’est à ce moment que Madame Brochu est entrée en scène. Dès le départ, elle a annoncé qu’elle voulait changer la relation et faire des partenariats avec les communautés autochtones. Vous révéler qu’il y avait de la méfiance dans l’air serait un secret de polichinelle.

Or, des dialogues se sont engagés entre certains chefs et la PDG. Des visions et des préoccupations ont été partagées.

Sophie Brochu s’est assise à la table des chefs lors de la rencontre du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec en novembre 2021 et a signé une déclaration d’engagement de la part d’Hydro-Québec à respecter les préoccupations des gouvernements des Premières Nations et Inuit.

Ça a fonctionné, le vent a tourné et des collaborations uniques ont vu le jour comme le projet Apuiat avec la nation Innue et un partenariat avec la nation Kanien’keha :ka de Kahnawake pour le passage d’une ligne de transport électrique vers l’état de New York.

Des contestations sur d’autres projets ont été mises sur la glace, le temps de laisser une chance aux discussions de porter fruit. Madame Brochu voulait ouvrir le dialogue et changer la relation.

Elle a réussi.

Sa démission a d’ailleurs suscité de vives réactions chez les chefs de l’APNQL qui ont clairement exprimé leur inquiétude et formulé des appréhensions relativement à la possibilité de poursuivre dans la même voie avec une autre personne à la barre du navire.

De mon côté, la question qui me trotte dans la tête est plutôt : est-ce que le succès de Sophie Brochu à impliquer et rallier les gouvernements autochtones ne serait pas l’une des raisons de son départ?

Après tout, s’allier à l’un veut dire souvent aussi se faire ennemi de l’autre.

Il faut dire qu’elle a prouvé sans équivoque qu’elle est une alliée des Premières Nations et ne s’est pas gênée pour affirmer que la stratégie énergétique devait respecter des principes et des valeurs acceptables pour tous, pas seulement pour les Québécois.

Or, quand on parle de stratégie, on franchit la ligne imaginaire entre la sphère politique et la gestion administrative.

Et, justement, il se trouve que le gouvernement de la CAQ n’arrive pas à susciter un vrai dialogue avec les Premières Nations comme l’a fait Madame Brochu.

Peut-être que le gouvernement n’aimait pas la direction que prenait la société d’État pour un partage plus équitable des fruits de l’exploitation des territoires avec les communautés qui y sont rattachés par un lien sacré ?

Je pose la question…