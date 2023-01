Ottawa s’allie aux Métis pour mettre fin à la surreprésentation autochtone en justice

Le ministère de la Justice du Canada soutiendra financièrement des organisations métisses afin qu’elles puissent contribuer au développement d’une « stratégie autochtone pour la justice » visant à enrayer le racisme systémique et à éliminer la surreprésentation autochtone dans le système de justice.

Au total, 1,5 million de dollars seront distribués au Ralliement national des Métis, à la Nation métisse de l'Ontario, à la Nation métisse de l'Alberta, à la Nation métisse de la Saskatchewan, à la Nation métisse de la Colombie-Britannique et aux Femmes Michif Otipemisiwak.

Ces organisations devront collaborer pour déterminer les initiatives législatives et stratégiques nécessaires pour remédier à la surreprésentation des Métis et à la discrimination systémique dans le système de justice canadien , indique un communiqué du ministère de la Justice. Cependant, peu de détails sur la nature précise de leurs travaux ont été donnés.

Ce partenariat auquel nous prenons part démontre que ce sont nos vécus, nos points de vue et nos façons de faire qui guideront les réformes nécessaires à un meilleur système , a déclaré, en conférence de presse, la présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron.

La surreprésentation des Autochtones dans le système de justice est un problème grave et complexe qui trouve son origine dans le racisme systémique et l'héritage du colonialisme , a-t-elle souligné.

De son côté, le ministre de la Justice, David Lametti, a mis l'accent sur l'impact du racisme systémique. Les peuples autochtones ont connu et continuent de connaître le racisme systémique dans tous les niveaux du système de justice, ce qui résulte à leur surreprésentation en tant que victimes, survivants, accusés et condamnés , a-t-il affirmé.

Il faut changer les interactions entre les Autochtones et le judiciaire, a-t-il ajouté. Nous devons trouver des mesures pour transformer notre système pour le rendre plus équitable et accessible.

Nous vivons une nouvelle période de la fédération canadienne où nous travaillons main dans la main, en respectant la collaboration qui devait exister entre nos peuples et qui a été oubliée pendant 150 ans , estime le ministre Lametti.

Le développement de cette stratégie est l’un des engagements du gouvernement fédéral dans son Plan d’action pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

La somme allouée aux associations métisses est issue d'un montant de 11 millions de dollars sur trois ans prévu dans le budget de 2021 pour soutenir la mobilisation des collectivités et des organisations autochtones dans des initiatives visant à mettre fin au racisme systémique dans le système de justice.