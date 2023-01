First Phosphate : les premiers forages dès la fin janvier

La société First Phosphate souhaite développer un projet de mines de phosphate dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette société possède actuellement des droits d'exploitation dans le secteur de lac à l'Orignal, au nord de Saint-David-de-Falardeau, ainsi que dans le secteur de Bégin-Lamarche. Ces deux sites sont situés sur le Nitassinan, qui est le territoire ancestral de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh.

En entrevue téléphonique, le président de Forage Premières Nations, David Gauthier, explique que les premiers forages devraient s'échelonner de la fin janvier à la mi-février seulement dans le secteur de Bégin-Lamarche, sans pouvoir toutefois donner de dates précises.

On ne peut pas donner de dates précises, [First Phosphate] est en attente de permis , explique David Gauthier.

M. Gauthier n'était pas non plus en mesure de fournir de dates relativement au début des forages dans le secteur du lac à l'Orignal.

Pour mener ce projet, Forage Premières Nations compte sur neuf employés déjà en poste.

Pour l'instant, ce sont neuf emplois à temps plein déjà comblés. […] Mais c'est fort possible que le nombre augmente, ça va toujours dépendre des travaux demandés. Avec l'achat de nouveaux équipements, ça peut augmenter selon les contrats , dit David Gauthier.

Notre main-d'œuvre est principalement composée à la fois de gens de la communauté de Mashteuiatsh et de personnes provenant d'ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une proportion à peu près égale , ajoute-t-il.