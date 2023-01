Femmes autochtones disparues et assassinées : Ottawa nomme une représentante spéciale

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a annoncé mardi qu'une représentante spéciale le conseillera sur la création d’un poste d’ombudsman national consacré aux questions autochtones, l'une des recommandations du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

C’est Jennifer Moore Rattray, ancienne directrice générale de l’ ENFFADA , qui occupera ce poste.

À titre de représentante spéciale du ministre, elle devra formuler conseils et recommandations en collaboration avec les familles, les survivants, les partenaires et les organismes , a expliqué Marc Miller, qui a fait cette annonce en marge d’une table ronde nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Je suis honorée d’avoir été nommée pour entreprendre ce travail important et veiller à ce que les voix des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones soient entendues et reconnues , a écrit, dans un communiqué, Jennifer Moore Rattray. Après avoir travaillé comme journaliste, Mme Moore Rattray siège depuis 2018 au conseil d’administration de CBC/Radio-Canada.

La mise en place d’un ombudsman national sur les droits des Autochtones faisait l’objet d’une recommandation, l’appel à la justice 1.7, de l’ ENFFADA dans son rapport final paru en 2019.

Ça a traîné de la patte , a admis le ministre Miller en point de presse.

C’est malheureux pour les familles des victimes de ces tragédies qui se poursuivent toujours , a-t-il reconnu en mentionnant le cas de la jeune femme autochtone retrouvée morte cette semaine à Flin Flon, au Manitoba, et celui des femmes autochtones victimes d’un tueur en série présumé à Winnipeg.

« Je peux comprendre que c’est frustrant avec tout ce temps qui s’écoule. On veut simplement s’assurer de bien faire les choses. » — Une citation de Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Les connaissances de Jennifer Moore Rattray sont inestimables pour accomplir ce travail et c’est une personne respectée par les familles des victimes et les survivantes , a ajouté M. Miller.

Vers la création d’un mécanisme de surveillance

Marc Miller a aussi annoncé que la firme en consultation autochtone Innovation 7 avait été sélectionnée afin d’appuyer le ministère dans la mise en place d’un mécanisme de surveillance indépendant .

Ce mécanisme aura pour but de favoriser la responsabilisation du gouvernement en présentant des comptes rendus annuels au Parlement sur les progrès effectués dans la mise en œuvre des recommandations de l’Enquête nationale.