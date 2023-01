Il n’est pas rare que je rencontre quelqu’un à qui je dois expliquer que le simple fait d’avoir une carte de « statut Indien » ne confère pas un congé de taxes et d’impôts.

Or, les croyances sont tenaces et ça prend une bonne dose de patience pour venir à bout d’une conversation avec une personne convaincue que les Autochtones sont donc bien chanceux de payer moins cher leur motoneige, camionnette et réfrigérateurs...

L’exemption fiscale qui s’applique aux personnes des Premières Nations s’exerce en fonction de paramètres très limités et concerne principalement les activités qui se déroulent sur le territoire d’une réserve indienne .

Rien d’étonnant ici puisque, ces mesures ne sont pas un cadeau ou un privilège destiné à avantager les personnes autochtones. Non, ce sont des dispositifs qui s’inscrivent dans la relation paternaliste qu’entretient le Canada à l’endroit des communautés des Premières Nations.

Les lois canadiennes avec, en tête de liste, la Loi sur les Indiens place les Autochtones vivant au sein d’une réserve dans un état de dépendance envers le gouvernement qui, en raison de ses obligations qui en découlent, doit en prendre soin.

Le gouvernement ne prélève pas les taxes sur réserve un peu comme un parent ne fait pas payer le loyer à ses enfants mineurs.

L’analogie est grossière, mais elle reflète l’esprit du colonialisme.

Les réserves sont des terres fédérales bénéficiant d’un statut complètement différent de celui d’une municipalité, par exemple. Les communautés autochtones n’en sont pas propriétaires, même si ces terres se trouvent parfois au cœur de leur territoire ancestral non cédé.

Au départ, elles avaient été créées pour accélérer le processus d’assimilation des Autochtones et le gouvernement canadien croyait qu’en l’espace de quelques décennies, cette réalité disparaîtrait. Ça n’a pas fonctionné.

Les réserves sont devenues des lieux communautaires d’affirmation identitaire habitées par des gens qui n’ont pas l’intention d’être infantilisés par les gouvernements encore longtemps. Non seulement les autorités croyaient que le problème indien disparaîtrait, en plus, elles étaient loin de s’imaginer que les communautés voudraient un jour se lancer dans les affaires, faire de l’argent.

C’est là que les problèmes sont apparus et, dans bien des cas, c’est dans les relations avec les provinces et municipalités que les tensions se sont manifestées.

L’exemption fiscale, sur réserve a créé un avantage pour les commerçants autochtones qui pouvaient vendre à des prix inférieurs à ceux des commerces dans les municipalités avoisinantes.

Le principe des taxes est, pour un gouvernement, de prélever un montant sur les ventes qui ont lieu sur un territoire donné, pour financer les dépenses liées aux services offerts à cette même population. Ainsi, sur une réserve puisque c’est le fédéral qui offre les services, par l’entremise du conseil de bande, pourquoi les entrepreneurs prélèveraient-ils la taxe provinciale de ceux qui viennent acheter des produits ? Quelle obligation ont-ils de le faire?

Personne n’est contre la vertu et le développement économique est favorable pour tous, Autochtones ou non. C’est pourquoi certaines communautés particulièrement prospères ont négocié des ententes avec des provinces.

C’est le cas notamment entre Kahnawake et le Québec pour une extension hors réserve de l’exemption fiscale et, également, entre la Première Nation Wolastoqey de Madawaska et le Nouveau-Brunswick. Ou devrais-je dire, dans ce dernier exemple, c’était le cas.

En effet, le gouvernement de Blaine Higgs avait annoncé en 2021 le non-renouvèlement des ententes de taxation avec les Premières Nations de la province qui arrivent à échéance en 2023.

En vertu de l’entente, les commerçants situés dans la réserve prélevaient la taxe provinciale aux consommateurs non autochtones pour le compte du Nouveau-Brunswick qui en reversait alors une partie aux communautés.

La cheffe Patricia Bernard de la communauté de Madawaska, très dynamique au plan des affaires commerciales, a tenté d’ouvrir des discussions avec la province, sans succès. Elle annonçait envisager de mettre sur pied son propre régime fiscal, comme c’est le cas de certaines Premières Nations dans d’autres provinces.

Elle soulève une question intéressante qu’on aborde peu souvent. Si les gouvernements des Premières Nations sont autonomes et autodéterminés pourquoi ne pourraient-ils pas prélever eux-mêmes les taxes, sur leur territoire, qui serviront à offrir les services à leur propre population ?

Les Premières Nations sont aussi un ordre de gouvernement habilité à légiférer sur plusieurs sujets relevant de sa gouvernance alors pourquoi pas en matière de fiscalité ?

Le défi restera d’harmoniser le tout, car pour tout gouvernement qu’il soit autochtone ou pas, quand il est question de taxes et d’impôts on touche inévitablement à une zone sensible.