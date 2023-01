L’histoire méconnue des pensionnats pour Autochtones français

Espaces autochtones : Comment en êtes-vous arrivée à vous intéresser à cette histoire?

Hélène Ferrarini : J’ai réalisé que c’était une histoire connue sans être connue. Rien n’avait été produit là-dessus. Je me suis demandé pourquoi un tel système a été mis en place. Qui l’a décidé? Quelle était la relation entre l’Église et l’État français? Comment ce système a été financé? Ce manque de réponse m’a semblé suffisamment inacceptable pour que je m’y intéresse. J’avais un besoin d’histoire.

EA : Comment ce système a finalement été mis en place?

H.F. : Les religieux ont commencé à regrouper les enfants amérindiens chez eux, mais à très petite échelle. Ils voulaient évangéliser ceux qu’ils considéraient être comme les derniers païens .

Le livre de la journaliste est sorti en septembre 2022. Photo : Les ethnographiques / Anacharsis

Il faut aussi noter que lorsque la Guyane est devenue un département français en 1946, la loi de 1905 (qui sépare l’État de l’Église, NDLR) ne s’appliquait pas. Elle ne s’applique toujours pas d’ailleurs. Ce contexte rendait les liens très forts entre l’Église et l’État. L’État a donc décidé de financer ce qui a été mis en place par les religieux.

EA : Quel était l’intérêt du côté de l’État?

H.F. : Le but était d’en faire des futurs citoyens français et des travailleurs salariés. Il y avait aussi cette idée de réussir à les sédentariser, surtout pour mieux déterminer les frontières du territoire, et ce, même s’ils étaient peu nombreux : environ 1500 sur une population, à l’époque (dans les années 1940, NDLR), de 30 000 personnes. On ne peut pas dire qu’ils étaient considérés comme un obstacle au niveau du développement territorial.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

EA : Au Canada, les enfants étaient enlevés à leurs familles parfois assez violemment. On menaçait aussi les parents. Comment est-ce que ça s’est passé en Guyane?

H.F. : Les gens commencent seulement à parler. Ils disent que certains parents ont été menacés d’être envoyés en prison. L’autorité du gendarme était très forte. C’était inenvisageable pour eux de refuser. Il y a dix ans, certains disaient que les homes leur ont servi. Aujourd’hui, le discours change et la parole se libère, l’ancien discours s’effrite. On affronte de manière plus directe ce qui s’est passé.

La journaliste connaît bien la Guyane pour y avoir travaillé comme professeure. Photo : Hélène Ferrarini

EA : Comment ça se passait au quotidien pour ces enfants?

H.F. : L’environnement était cadré, autoritaire, normé, et la religion était omniprésente. Les enfants avaient de la difficulté à manger ce qui leur était proposé, on leur donnait des vêtements qu’ils n’avaient jamais vus ou portés. La rupture familiale était hyper violente. Les religieux considéraient avoir tous les droits sur ces enfants.

EA : Est-ce que, comme au Canada, des témoignages évoquent des agressions sexuelles et des viols?

H.F. : Nous n’avons pas de documents sur ça, mais certaines personnes assurent qu’il y en a eu. Les témoins sont en train de ressentir qu’ils peuvent commencer à raconter leur histoire. Mais on est très en retard par rapport à tout le travail qui a été fait au Canada. On ne parle même pas encore de guérison. L’idée de créer une Commission de vérité et réconciliation vient seulement de germer.

EA : Est-ce qu’on parle aussi de traumatismes intergénérationnels?

H.F. : C’est quelque chose qui sera étudié. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a beaucoup de suicides dans ces communautés, surtout les plus éloignées. Jusqu’à 20 fois plus que la moyenne nationale. Tout le monde a quelqu’un dans sa famille qui s’est suicidé.

Lucien Panapuy, Teko de la Guyane française, était un fervent défenseur de la liberté de pensée, engagé de longue date dans la lutte pour l’émancipation des peuples autochtones. Photo : Radio-Canada

En Guyane, il y a une doxa un peu inconsciente qui dit que c’est à cause des aides de l’État que les Autochtones sont devenus fainéants, qu’ils boivent et qu’ils se droguent et c’est pour ça qu’ils ont plein de problèmes. Cette explication est insupportable pour moi. Quand on ne connaît pas l’histoire des pensionnats, c’est comme si on associait les problèmes des Amérindiens de Guyane à la bienveillance de l’État français à leur égard, car il a voulu les mettre à égalité avec les autres en leur permettant d’accéder à l’aide sociale.

EA : On apprend dans votre livre qu’il y a encore un pensionnat pour Autochtones en activité. Pouvez-vous nous en dire plus?

H.F. : Il est situé à Saint-Georges-de-l’Oyapock et accueille une soixantaine d’enfants d’un village situé à deux jours de pirogue. C’est la communauté qui a le moins été acculturée. Comme l’école en France est obligatoire et qu’il n’y a pas de collège dans leur communauté, ils doivent venir à Saint-Georges. Ils suivent les cours dans le collège public du village, mais ils restent à l’internat chez les sœurs avec l’éducation catholique que cela entraîne. Ils sont obligés de faire la prière et ils sont au premier rang durant les messes du dimanche.

D'anciens pensionnaires ont participé à une table ronde le 10 décembre 2022 à Cayenne. Photo : Gracieuseté

EA : Pourquoi les autres ont fermé?

H.F. : Il n’y avait plus vraiment de besoin et l’Église catholique, en crise, peinait à avoir suffisamment de ressources humaines pour les gérer. Certains prêtres ne voulaient plus s’en occuper non plus. Aujourd’hui, il est aussi plus facile de rejoindre les villages, car des routes ont été construites et des écoles y ont été créées.

EA : Quelles sont les revendications des survivants aujourd’hui?

H.F. : Les revendications vont se préciser cette année. L’idée de créer une Commission de vérité et réconciliation est née après la publication du livre en septembre 2022. Je pense qu’ils veulent surtout obtenir une certaine reconnaissance de cette histoire, créer un espace de parole. Je n’ai pas entendu parler de compensation financière.

*Allons enfants de la Guyane est une référence à l’hymne national français dont l’un des couplets commence par Allons enfants de la patrie.