1- Le mont Rushmore, symbole de la suprématie blanche

C'était une journée de juillet chaude et humide lorsque Nick Tilsen et environ 200 autres Lakotas ont bloqué le chemin vers une montagne sacrée de l’État du Dakota du Sud en juillet 2020.

He Sapa est le nom de ce territoire, selon le peuple lakota, mais la plupart des gens le connaissent sous le nom de Black Hills. Au sein de ces collines se trouve le célèbre mont Rushmore, sur le flanc duquel sont sculptées les têtes de quatre présidents américains.

« Pour nous, c'est un symbole de la suprématie blanche, parce que chacun de ces hommes là-bas a été responsable de la persécution, du meurtre, du génocide des peuples autochtones et, finalement, du vol de nos terres. » — Une citation de Nick Tilsen en entrevue à l'émission « Unreserved » de CBC

Des manifestants ont bloqué l'accès au mont Rushmore le 3 juillet 2020 (à gauche). Nick Tilsen (à droite). Photo : Willi White/NDN Collective

Ce mouvement, qui a pris de l'ampleur ces dernières années, appelle à la reconnaissance et au rétablissement de la souveraineté autochtone sur les territoires ancestraux. La terre que Nick Tilsen veut voir rendue aux Autochtones a été promise au peuple lakota dans le traité de 1868, un accord conclu avec le gouvernement des États-Unis, qui avait reconnu les Black Hills comme faisant partie de la réserve des Grands Sioux.

Aujourd'hui, il s'agit de la plus longue lutte foncière existante entre le gouvernement américain et les peuples autochtones des États-Unis.

Ainsi, le 3 juillet 2020, un groupe de Lakotas s'est rassemblé au mont Rushmore afin de mettre en lumière cette longue bataille pour les Black Hills. L'ex-président américain Donald Trump devait y diriger un rassemblement. Nick Tilsen et d'autres manifestants ont bloqué l'entrée du parc.

M. Tilsen est le PDG de NDN Collective, une organisation qui soutient l'autodétermination des peuples autochtones et qui a pour devise défendre, développer et décoloniser .

Ce jour-là au mont Rushmore, nous n'étions peut-être que quelques centaines, mais nous avons eu l'impression d'être des milliers, parce qu'on pouvait sentir les esprits, on pouvait sentir les ancêtres , a confié M. Tilsen à CBC .

Donald Trump était de passage le 3 juillet 2020 au mont Rushmore afin d'y prononcer un discours. Photo : Getty Images / SAUL LOEB

Nick Tilsen et 21 autres manifestants ont été arrêtés au mont Rushmore pour permettre le rassemblement de partisans de Donald Trump. En décembre dernier, toutes les accusations ont été abandonnées après deux ans de procédures judiciaires devant diverses juridictions, y compris au niveau fédéral.

Le gouvernement a essayé de faire disparaître ce dossier en le plongeant dans des processus bureaucratiques alors qu'il n'est en fait pas si compliqué de restituer la terre et le titre de propriété à la population.

2- La défense du Mauna Kea à Hawaï

À Hawaï se dresse une autre montagne sacrée, le Mauna Kea. À 4207 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est le plus haut sommet d'Hawaï. Il est considéré comme la source de toute vie pour les Kanaka Maoli, le nom des Autochtones de l’archipel.

« Nous vénérons ces endroits non seulement parce que les histoires de nos origines s'y trouvent mais aussi en raison de leur hauteur. » — Une citation de Noe Noe Wong-Wilson en entrevue à l'émission « Unreserved » de CBC

À partir des années 1960, Mauna Kea a été utilisé pour faire de la recherche astronomique. Cet endroit compte désormais 13 télescopes gérés par l'Université d'Hawaï, qui avait autorité sur la montagne jusqu'à tout récemment.

La construction de ces installations a bouleversé le paysage du sommet, a exercé une pression sur un écosystème délicat et équivaut à la profanation d'un temple pour les Autochtones. La communauté regrette profondément aujourd’hui de ne pas s'être battue contre ce projet, souligne Noe Noe Wong-Wilson.

Dans une décision historique, notre Cour suprême a rendu une décision selon laquelle la zone du sommet a été à ce point profanée par les 13 télescopes existants que le fait d'en ajouter un autre n'aurait plus aucun effet cumulatif. Et cette terrible décision plane toujours au-dessus de nos têtes , dit-il au sujet de la décision d'octobre 2018 de la Cour suprême des États-Unis.

Mais les opposants ne se sont pas laissés abattre.

Ainsi, lorsque la proposition la plus récente a été faite en vue de la construction d'un télescope de 30 mètres de diamètre et d'une hauteur d’environ 18 étages, le projet a rencontré une puissante vague de résistance. Cette résistance a attiré l'attention du monde entier le 17 juillet 2019, lorsque 38 anciens ont été arrêtés pour avoir bloqué la route d'accès au Mauna Kea.

S'attendant à une forte présence policière, environ 50 kupuna (anciens) se sont rassemblés dans l'obscurité la veille du premier jour des manifestations. C'était une nuit froide et M. Wong-Wilson se souvient de s'être assis parmi les anciens sur des chaises pour établir un plan de résistance pacifique.

C'est alors qu'on a décidé de poster les plus anciens opposants en première ligne.

Noe Noe Wong-Wilson (deuxième à partir de la gauche) et Pua Case (deuxième à partir de la droite) font partie du groupe de défense du Mauna Kea. Photo : Pua Case

Pua Case faisait partie des kupuna arrêtés ce jour-là. Noe Noe Wong-Wilson et elle-même ont poursuivi le combat devant les tribunaux. Aujourd'hui, la montagne jouit d'une nouvelle protection.

C'est le résultat d'un projet de loi d'État signé en juillet 2022, qui a transféré la gestion du Mauna Kea de l'Université d'Hawaï à la nouvelle Maunakea Stewardship and Oversight Authority, un collectif mieux outillé pour défendre la protection du Mauna Kea.

Nous n'avons vraiment pas d'autre choix que de nous tenir debout pour protéger ce membre de la famille et c'est ce que nous faisons , a déclaré Pua Case au micro de l’émission Unreserved.

3- Le territoire traditionnel de la Nation crie de Fox Lake

Beaucoup plus au nord, sur le territoire traditionnel de la nation crie de Fox Lake, des terres qui étaient autrefois considérées comme la source de vie des membres de la communauté se trouvent désormais sous l'eau.

Sur le territoire ancestral de cette Première Nation, c'est de l'eau à perte de vue. La ligne d'horizon est criblée de lignes électriques soutenues par des tours que les gens là-bas appellent des arbres métalliques.

Conway Arthurson, membre de la nation crie de Fox Lake, est négociateur pour sa communauté auprès de Manitoba Hydro, l'autorité responsable du développement hydroélectrique dans le nord du Manitoba.

Malheureusement, il y a des centaines et des centaines de kilomètres d'arbres métalliques dans la région , déplore M. Arthurson. Ici, c'est la plaque tournante du nord du Manitoba, où 80 % de l'électricité provient de ces barrages.

Conway Arthurson, négociateur de la nation crie de Fox Lake Photo : CBC

La montée des eaux a commencé en 1966 lorsque Manitoba Hydro a construit son premier barrage sur le cours inférieur du fleuve Nelson, ce qui a affecté les villages et les terrains de chasse traditionnels de la communauté crie.

D'autres barrages ont suivi et les impacts environnementaux et sociaux ont toujours été plus nombreux. Les dirigeants autochtones de l'époque se sont alors battus pour obtenir réparation auprès de Manitoba Hydro et des gouvernements fédéral et provincial. En 2004, ils ont gagné une première manche avec la signature d'une entente de règlement avec Manitoba Hydro.

Aujourd'hui, Conway Arthurson cherche à obtenir une indemnisation et une coopération supplémentaires, mais son combat le plus complexe consiste à convertir 26 000 acres de terres de la Couronne en terres de réserve. Cela nécessite la coopération de tous les ordres de gouvernement.

C'est long , a déclaré M. Arthurson, qui s'accroche aux leçons de ses ancêtres alors qu'il travaille depuis 25 ans à rétablir la souveraineté de sa communauté sur ses terres et à réparer ainsi les torts qu'elle a subis.

D'après un texte de Kim Kaschor, CBC News