Renouer avec sa culture autochtone après y avoir été arrachée dès la naissance

Tauni Sheldon, une survivante inuk de la rafle des années 1960, a passé sa vie à tenter de surmonter la colère et les traumatismes qui ont marqué ses liens avec sa famille biologique et ses origines.

Il y a plus de 50 ans, la mère biologique de Tauni Sheldon a été transportée par avion d'Inukjuak, au Québec, jusqu’à Thunder Bay, en Ontario, pour accoucher. Sa fille lui a été enlevée trois heures après sa naissance et pendant plus de 20 ans elle n’a jamais su ce qui lui était arrivé.

L'enfant a été mise en adoption et s’est retrouvée dans une famille non autochtone dans le sud de l’Ontario.

Elle fait partie de la rafle des années 1960, une période où des enfants autochtones ont été retirés de force de leur famille biologique. Mme Sheldon fait partie des 20 000 Autochtones ayant subi ce sort au Canada.

Annonce d'adoption dans un journal de Toronto

En 1970, la photo de la petite Tauni Sheldon a été publiée dans le journal Toronto Telegram.

Petite demoiselle eskimo ne sait pas encore ramper, mais elle se déplace quand même, tirant avec ses bras et poussant avec ses jambes robustes. Elle est grande pour son âge et a de beaux yeux en amande et des joues rondes , peut-on lire dans la description accompagnant la photo.

La publication visant l'adoption de Mme Sheldon. Photo : courtoisie / Tauni Sheldon

L’utilisation du terme eskimo , offensant et désuet, démontre les attitudes racistes à l’origine de la rafle des années 1960, souligne Mme Sheldon, qui compare cette publication visant son adoption à une publicité de voiture.

Dix mois après cette publication, Tauni Sheldon a été adopté par une famille blanche qui vivait à Milton, en Ontario.

Bien qu'elle décrive sa famille adoptive comme très aimante , elle se souvient avoir passé son enfance en se sentant à part des autres.

« Je ne voulais pas être moi-même. Je ne voulais pas être une "eskimo". » — Une citation de Tauni Sheldon

J'ai connu beaucoup de racisme, continue-t-elle. J’ai vécu de l’intimidation.

Je sais que mes parents [adoptifs] m'aiment et nous sommes très proches, mais n'ayant aucune identification avec une autre famille ou communauté inuit, je vivais beaucoup de colère.

Ce n'était pas un secret pour Pam Sheldon, la mère adoptive de Tauni.

Je savais qu'elle était extrêmement malheureuse , dit-elle.

Une fois dans la cour de l'école, un groupe de garçons l'a maintenue au sol et a peint ses jambes en blanc en lui criant qu'elle devait être blanche. J'étais tout simplement mortifiée , raconte Pam Sheldon.

Retrouver sa mère biologique et ses racines

Tauni Sheldon se souvient de la première fois qu'elle a vu sa mère biologique. C'était en 1993 et elle se trouvait à l'aéroport de Winnipeg, après avoir pris l'avion avec ses parents adoptifs. Sa mère biologique attendait au bas d’un escalier roulant.

Elle avait des fleurs et elle m'a regardée et elle a juste dit : "Wow, tu es très grande" , se souvient Tauni Sheldon.

J'étais heureuse et excitée, mais j'étais aussi effrayée et en colère. C'était tout un mélange d'émotions, et je pense que c'était la même chose pour elle , dit Mme Sheldon.

Après les retrouvailles avec sa mère, elle dit que le lien mère-fille a été plus difficile à construire que ce qu’elle s'était imaginé.

J'étais juste terrifiée à l'idée même de poser des questions , dit Mme Sheldon.

« Je voulais en apprendre plus sur la culture et la langue, mais j’avais l’impression que je ne le méritais pas parce que je n’ai pas grandi au Nunavik. Malheureusement, j’ai encore parfois cette impression. » — Une citation de Tauni Sheldon

C’est en 2003, lors de son mariage, que les liens avec sa mère biologique se sont améliorés.

Elle a fait un discours très émouvant, dit-elle. Elle s'est levée et a raconté la façon dont on m'avait enlevée à elle. Ça m’a ouvert les yeux et nous avons commencé à être à l’aise d'en parler ensemble.

Tauni Sheldon garde aussi un précieux souvenir des célébrations de son 50e anniversaire, le premier qu’elle fêtait avec la femme qui l'a mise au monde.

Elle m’a chanté joyeux anniversaire en inuktitut et toutes les deux on pleurait , raconte-t-elle. Elle m’a ensuite dit : "Je suis si heureuse que nous fêtions ton anniversaire ensemble. C'est la première fois depuis que tu m'as été enlevée.

D’après un texte de Rachel Watts de CBC News.