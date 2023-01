Pour moi, les fêtes de fin d’année sont toujours synonymes de moments de plaisir en famille, de bonne bouffe et aussi de bon temps entre amis. Parmi toutes ces occasions de rassemblement, c’est la veille du Nouvel An que j’attends toujours avec le plus d’impatience.

L’ambiance festive et la musique traditionnelle me mettent tout simplement de bonne humeur et me permettent de terminer l’année sur une note positive. J’adore ces moments qui me font croire que tout est possible, que c’est permis de prendre un nouveau départ et de tirer un trait sur ce qui a fait de l’ombre à mon bonheur ces douze derniers mois.

Le décompte officiel me donne toujours des frissons.

Je ne suis pas la seule à affectionner cette fête qui marque la transition vers une année nouvelle. D’ailleurs, pas besoin de chercher bien loin pour trouver un party près de chez vous pour bien défoncer l’année.

Au-delà des partys privés, de nombreux établissements commerciaux comme les bars, pubs et salles de spectacle offrent des soirées spéciales du Nouvel An où l’on propose de l’animation, de la bouffe, pas mal d’alcool et que sais-je encore.

Parfois, je me dis que la classique brosse du 31 décembre est quasiment aussi incontournable que la dinde du réveillon. Or, pour ceux qui ne consomment pas d’alcool et/ou de drogues, par obligation ou par choix, et pour ceux qui cheminent vers la sobriété, cette période de réjouissance peut être particulièrement difficile.

Il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup d’alternatives aux partys alcoolisés. C’est sur la base de ce constat qu’ont misé les organisateurs des différents pow-wow de fin d’année.

La musique et la danse qui rassemblent

C’est déjà acquis pour tous, les pow-wow sont des événements sans drogue ni alcool. Ce sont des événements familiaux qui ont un caractère cérémonial, qui sont ouverts à tous et où règne un esprit de partage et de communauté.

C’est donc tout indiqué pour célébrer la fin de l’année et lâcher son fou dans la sobriété avant d’entamer une nouvelle rotation autour du soleil avec nos milliards de concitoyens humains.

Pour moi, cette dernière année a été particulièrement difficile et j’avais envie de passer différemment à 2023. Je me suis donc déplacée pour assister au pow-wow du jour de l’An dans la communauté de St Mary’s, de la Nation Wolastoqey, au Nouveau-Brunswick.

Édith Bélanger en compagnie du chef traditionnel Wolastoq Spasaqsit Possesom lors du pow-wow du jour de l'An de la communauté de St Mary’s. Photo : Radio-Canada

Habituellement, les pow-wow se tiennent les fins de semaine, l’été, au grand air. Cette fois-ci, c’est le gymnase de l’école qui a été le théâtre de ce rassemblement.

L’ambiance était tout aussi festive et la joie pouvait se lire sur les visages des petits et des grands.

Après tout, un pow-wow c’est une manière idéale de terminer l’année en beauté. Il y a des prières de gratitude pour remercier nos ancêtres et l’ensemble de la création de nous avoir permis de vivre une autre année sur Terre. Il y a aussi les intentions de guérison portées par tous les danseurs et danseuses traditionnelles et les groupes de tambour pour nous permettre de bien amorcer la nouvelle année.

Finalement, ajoutez à cela un repas communautaire, des concours loufoques et des surprises pour les enfants. Que demander de plus?

Une tradition qui revit

Il n’y a pas que dans la communauté de St Mary’s qu’on trouve des pow-wow du 31 décembre. C’est, en fait, une pratique de plus en plus courante. Ces évènements constituent une manière de revitaliser les cérémonies traditionnelles, en plus d’offrir une occasion de célébrer la fin de l’année en famille et entre amis dans des endroits où la consommation de drogues et d’alcool est parfois omniprésente.

Ces célébrations permettent de perpétuer certaines pratiques culturelles sacrées tout en envoyant des messages d’encouragement à ceux et celles qui luttent pour sortir de l’enfer de la consommation abusive.

Pour ma part, ma dernière soirée de l’année 2022 m’a permis de tirer un trait sur les jours gris qui l’ont marquée. Je suis reconnaissante d’avoir pu vivre ces moments, entourée de gens que j’aime, bercée par le son des chants et des tambours avec, en arrière-plan, la présence bienveillante de nos ancêtres.

Woli pilikoton psi-te wen ! Bonne année à tous et à toutes!