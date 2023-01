L’éducation, une priorité de Femmes autochtones du Québec pour 2023

Au cours de l’année 2023, l’éducation sera une des grandes priorités de l’organisme Femmes autochtones du Québec (FAQ), qui compte miser sur le développement de la relève et sur la transmission du savoir des aînées.

Notre priorité est d’outiller, de former et de réseauter [...] pour mettre en action des axes en éducation , a souligné la présidente de FAQ, Marjolaine Étienne, mercredi en entrevue à Midi info. Il faut se concerter et se mobiliser avec d’autres organisations.

Les efforts pour l'atteinte de cet objectif ont été entrepris en 2022 grâce au partenariat de FAQ avec l’École des dirigeants des Premières Nations, qui a permis d'offrir un premier programme de leadership destiné aux femmes autochtones, a précisé Mme Étienne.

Près de 24 femmes de différentes nations ont reçu la formation en leadership dans la perspective de les aider à développer leur potentiel. Ça a entraîné un intérêt d’autres femmes et on a maintenant une liste d’attente , a expliqué Mme Étienne.

La présidente de FAQ , qui commence la deuxième année de son mandat à la tête de cet organisme, souhaite qu'une attention particulière soit portée à la jeunesse et aux aînées en 2023.

Il faut préparer la jeunesse, travailler à la planification de la relève, a-t-elle indiqué. Pour les aînées, il faut pouvoir leur donner la parole et mieux transmettre les savoirs culturels.

Ces objectifs se sont dessinés au fil de travaux de consultation menés auprès de nombreuses femmes des 11 nations autochtones de la province.

Chaque nation n’est pas pareille, mais il fallait [...] dégager des orientations et des priorités , a ajouté Mme Étienne.

2022 : plafonds de verre brisés pour les femmes autochtones? ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Midi info 2022 : plafonds de verre brisés pour les femmes autochtones?. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

2022, une année porteuse d’espoir

Pour Marjolaine Étienne, l’année 2022 a été l’occasion de voir que de plus en plus de femmes autochtones occupent des postes de haut niveau .

Elle cite les exemples de Michelle O’Bonsawin, nommée juge à la Cour suprême, de Kateri Champagne Jourdain, première députée et ministre autochtone au Québec, de la sénatrice Michèle Audette et de la gouverneure générale Mary Simon.