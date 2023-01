Comprendre l’histoire et les protocoles derrière le port de la jupe à rubans

Le 4 janvier est désormais la Journée nationale de la jupe à rubans au Canada . Il s’agit d’une journée où les femmes autochtones de tout le pays sont invitées à porter leur regalia pour célébrer leur force, leur culture et leurs liens.

La sénatrice crie du Manitoba Mary Jane McCallum a présenté un projet de loi au Parlement visant à reconnaître la Journée nationale de la jupe à rubans en novembre 2021. Il a été accepté et a reçu la sanction royale le mois dernier.

Mme McCallum souhaite que ce jour donne l'occasion à tous les Canadiens de reconnaître, d'apprendre et de célébrer les traditions et expressions culturelles autochtones .

Est-il approprié pour les non-Autochtones de porter la jupe à rubans pour honorer les femmes autochtones? Des militantes autochtones croient que cela peut être une manière de montrer son soutien, à condition de le faire dans le respect.

Il est important de reconnaître le moment d'être un allié, sans toutefois empiéter sur l'espace de l'autre , explique Tala Tootoosis, une Crie de la Première Nation Poundmaker, en Saskatchewan.

L’artiste et militante demande toujours aux personnes non autochtones qui l’approchent pour se procurer une jupe la raison pour laquelle ils veulent la porter.

Est-ce pour une performance ou parce que vous êtes un allié? Allez-vous en apprendre davantage sur notre culture, notre traumatisme, et défendre notre cause lorsque vous verrez six policiers autour d’un aîné autochtone dans la rue? C’est tellement important d’avoir ces conversations , explique Tala Tootoosis.

Des jupes à rubans fabriquées par Tala Tootoosis Photo : Tala Tootoosis

Mme Tootoosis a confectionné des jupes à rubans pour des femmes non autochtones qui travaillent dans une école, avec de jeunes Autochtones. Porter la jupe à rubans était pour elles un moyen de créer des liens avec les étudiants.

Elle a également été approchée par des femmes non autochtones qui voulaient une jupe à rubans personnalisée simplement pour un spectacle ou pour une occasion spéciale.

Mme Tootoosis respecte l’autonomie de chacun dans ses choix. Je ne dirai jamais à personne ce qu’il peut ou ne peut pas porter , ajoute-t-elle.

Respecter le protocole

Leah Dorion, une artiste métisse vivant près de Prince Albert, en Saskatchewan, a enseigné à plusieurs femmes l’histoire des jupes à rubans de style métis et comment les fabriquer.

Elle ne pense pas qu'il soit inapproprié pour une femme non autochtone de porter la jupe à rubans, à condition que le protocole et l’honneur des jupes soient respectés.

J'ai rencontré des gens authentiques et passionnés, des personnes qui sont en service et qui choisissent de travailler avec la communauté , explique-t-elle.

J’ai vu des non-Autochtones recevoir une jupe pour des gestes honorables qu'elles ont posés, en particulier auprès de femmes autochtones. Ce n’est pas à moi de juger. Ces personnes respectent le protocole, travaillent avec les aînés et ont été acceptées par les communautés autochtones, qui suis-je pour dire non? lance Leah Dorion.

Il est approprié pour des personnes non autochtones de porter la jupe à rubans, à condition de respecter le protocole, croit Leah Dorion. Photo : Ntawnis Piapot/CBC

Mme Dorion a écrit un livre sur l’histoire des jupes à rubans de style métis sînapân kîskasâkâs, A Guide to Making Contemporary-Style Métis Ribbon Skirts, avec sa collègue et amie Bonny Johnson.

Elle explique que porter la jupe à rubans est une manière pour les femmes autochtones de tisser des liens et de célébrer leurs origines.

Je peux porter n’importe quelle jupe, mais lorsque je porte ma jupe sacrée, ça me permet de demeurer centrée et enracinée dans mon espace. Je peux ainsi servir ma communauté avec amour, ouverture et joie , explique Leah Dorion.

Pour Tala Tootoosis, tout le monde n’est pas obligé de porter ou même de vouloir porter une jupe à rubans. Toutefois, le faire peut aider les gens à se connecter à leur culture et à acquérir un sentiment d’appartenance, dit-elle.

Comment pouvons-nous nous connecter à notre famille, à notre langue, à nos cérémonies et à notre terre? On peut le faire, en partie, en portant nos jupes à rubans , croit Tala Tootoosis.

D'après un texte de Jennifer Francis de CBC News