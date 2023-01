Foyers fédéraux pour Autochtones : une entente de principe est conclue

L'entente de principe comprend une indemnisation de 10 000 $ pour les personnes qui ont été placées dans ces foyers entre le 1er septembre 1951 et le 30 juin 1992 et des indemnisations supplémentaires pouvant aller jusqu’à 200 000 $ dans les cas d’abus physiques et sexuels.

Des investissements de 50 millions de dollars sont également prévus afin de soutenir la commémoration, la guérison, la langue et la culture , explique le ministère dans un communiqué.

Le gouvernement fédéral estime qu’environ 40 000 enfants autochtones ont été placés dans ces foyers qu’il supervisait.

J'ai été arraché à ma famille et à ma communauté en 1968, à l'âge de 13 ans, raconte dans un communiqué Reginald Percival, qui a lancé le recours collectif en 2019. Les répercussions sur moi, et sur d'autres enfants comme moi, ont été dévastatrices.

J'ai passé des décennies à tenter de guérir, d'aider les autres et d'expliquer à la communauté au sens large ce qui s'est passé, écrit M. Percival. Le parcours a été long, mais je me réjouis des mesures que nous prenons aujourd'hui, en tant que pays, pour reconnaître les torts du passé et aller de l'avant ensemble.

Kenneth Weistche, représentant des demandeurs québécois, a vécu une expérience et des dommages similaires.

J'ai été placé dans un foyer familial après avoir été dans un pensionnat, indique-t-il. C'est comme si nous avions couvert une coupure avec un pansement, mais que la moitié de la coupure n'était pas couverte, et cette moitié correspond à l'expérience des foyers familiaux. Nous n'avons jamais abordé l'expérience dans son ensemble. Je suis vraiment heureux que nous soyons parvenus à une entente.