L’Alliance autochtone du Québec (AAQ), qui regroupe notamment des Autochtones vivant hors réserve et non inscrits, demandait à ce que le gouvernement québécois la reconnaisse comme un interlocuteur légitime et comme une nation à part entière.

Un jugement de la Cour supérieure du Québec a mis un terme à toutes ces revendications.

Le juge Bernard Godbout a expliqué dans un document d’une quarantaine de pages que l’ AAQ , qui dit représenter une grande communauté d’Indiens non inscrits descendant des onze nations autochtones du Québec, n’est pas une communauté qui constitue l’une ou l’autre de ces nations .

En 2011, l'organisme disait compter plus de 13 000 membres. Photo : Capture d’écran - Site internet Alliance Autochtone du Québec

Son argumentaire se base entre autres sur le fait que les fondateurs et les membres de l’ AAQ disent avoir des ancêtres autochtones, tels que les Abénakis, les Anishinabeg ou encore les Innus, et qu'ils peuvent donc facilement prétendre aux droits dont disposent les membres de ces communautés.

En effet, l’ AAQ mentionne que, pour en devenir membre, une personne doit vivre hors réserve, faire la preuve de ses liens ancestraux avec l’une ou l’autre des Premières Nations du Québec et être reconnue et acceptée par l’une des communautés locales .

L’un des demandeurs et ancien président de l’ AAQ , Fernand Chalifoux, a d’ailleurs affirmé, dans un courrier envoyé en 1983 à l’ancien premier ministre René Lévesque, que l’ AAQ et ses membres se considèrent comme un peuple et même plus, une nation .

L'un des anciens présidents de l'AAQ avait écrit plusieurs lettres au premier ministre René Lévesque. Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Le bureau de M. Lévesque avait alors répondu qu’ une nation ou un peuple est généralement constitué d'un ensemble d'individus ayant plusieurs points communs tels l'origine ethnique, l'histoire, la langue, les coutumes, le territoire. De façon générale, les membres de l'Alliance ne semblent pas rencontrer (sic) ces critères et ne semblent partager que leur exclusion de la loi fédérale sur les Indiens .

Les arguments des experts engagés par l’ AAQ n’auront pas non plus réussi à convaincre le juge Godbout.

Ils affirmaient, par exemple, que l’ AAQ a joué un rôle important dans la reconnaissance des droits des Autochtones sans statut , possède une structure organisationnelle développée et que l’étendue spatiale occupée par les membres de l’ AAQ et leur nombre demeurent considérables .

Selon le document de cour, l' AAQ comptait un peu plus de 13 600 membres en 2011.

Combat d'experts

Le juge a plutôt été sensible aux arguments des experts appelés à la barre par le procureur général du Québec.

Ces experts rappellent que le discours identitaire de l’ AAQ a changé plusieurs fois depuis sa création et que son assise identitaire se révèle être très ambiguë .

En effet, à ses débuts, l’ AAQ associait ses membres aux onze nations autochtones. Par la suite, elle soutenait qu'ils formaient une nation distincte des autres nations autochtones ou qu’ils constituaient une nation métisse. Désormais, elle affirme que ses membres descendent de nations autochtones du Québec.

Les experts soulèvent aussi que les critères d’adhésion reposent sur peu de choses solides.

Par ailleurs, le juge Godbout explique qu’après lecture de la jurisprudence et des différents témoignages d’experts, l’ AAQ et ses membres n’ont aucun statut officiel et aucun droit particulier entraînant pour le gouvernement du Québec, ses ministres et ses représentants une obligation de négocier et de conclure des ententes avec l’ AAQ , au bénéfice de ses membres .

Depuis de nombreuses années, l’ AAQ tentait de faire partie des négociations entre les Autochtones et le gouvernement.

Contactées par Espaces autochtones, aucune des parties impliquées dans ce dossier ne nous a rappelés ni n'a répondu à nos demandes d'entrevue.