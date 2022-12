Un jeune Mi’kmaw décroche un emploi chez Tesla, en Californie

À 13 ans, Ben Ward savait qu'il voulait travailler de ses mains. Trois ans plus tard, il réparait son premier moteur. À 23 ans, il était embauché chez Tesla, le constructeur de voitures électriques californien.

L'été dernier, Ben Ward a participé à un concours visant à réduire le temps de réparation du super collecteur de Tesla, cette pièce située sur la ligne d’échappement.

Le jeune homme de 23 ans ne se doutait pas que sa candidature au Tech-A-Thon lui permettrait d'obtenir un emploi à temps plein chez le géant de l'énergie verte.

« Depuis que j'ai commencé avec Tesla, j'ai tracé mon propre chemin vers là où je voulais aller. » — Une citation de Ben Ward

En janvier, il déménagera à Fremont, en Californie, pour travailler comme technicien en recherche et développement. M. Ward dit qu'il se concentrera sur la recherche de l'efficacité des réparations pour Tesla et sur la réduction des déchets de pièces.

Il a toujours aimé démonter les objets pour voir comment ils fonctionnent. À 16 ans, il a réparé le moteur de sa première voiture, mais il admet que c'était plutôt par nécessité.

La compagnie Tesla a installé des bornes de recharge de véhicules électriques à plusieurs endroits dans le monde. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Je n'avais pas d'argent pour payer un garage qui aurait fait ces réparations , dit le jeune homme.

Ben Ward, de la nation Mi'kmaw de Metepenagiag, à 130 km au nord de Moncton, a vécu dans la réserve et à l'extérieur de celle-ci pendant son enfance. Il dit avoir toujours été intrigué par la profession d'ingénieur, mais il savait que la voie universitaire n'était pas pour lui. Rapidement dans sa jeunesse, il s’était rendu compte qu’il préférait travailler avec ses mains.

J'ai toujours eu une capacité d'attention courte lorsque j'étais assis dans une salle de classe , a déclaré Ben Ward.

Il s'est donc tourné vers les métiers manuels et s'est inscrit au programme d'automobile du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick en 2018.

Il y fait ses preuves. Son ancien instructeur en automobile, Adam Estabrooks, a déclaré qu'il était un étudiant remarquable.

Ben en savait déjà beaucoup plus que l'étudiant moyen. Il aurait vraiment pu se contenter de suivre un apprentissage , a déclaré M. Estabrooks.

Ben Ward était calme, professionnel et le premier de sa classe. Lorsque l'ancien employeur de M. Estabrooks, la marque automobile Buick, a cherché de l'aide à Moncton, le professeur a d’ailleurs recommandé Ben Ward, car il savait que celui-ci avait beaucoup de potentiel. Voir son élève atteindre des objectifs plus importants était un exploit incroyable .

Travailler chez Tesla en Californie en même pas trois ans, c'est tout un exploit , a déclaré M. Estabrooks.

Le plus grand défi de Ben Ward ces derniers temps a été d'apprendre les diagnostics complexes d'une Tesla. Par rapport à un véhicule à essence, les Tesla ressemblent davantage à des ordinateurs, dit-il, et il a dû s'y habituer. Maintenant qu'il connaît bien les véhicules, il espère pouvoir innover encore plus dans son nouveau poste.

D'après les informations d'Oscar Baker III de CBC