Les Autochtones à fond sur les réseaux sociaux

84 % des Autochtones utilisent des réseaux sociaux, contre 75 % des Canadiens. Cette différence est particulièrement marquante sur les applications TikTok (38 % contre 25 %) et Snapchat (37 % contre 21 %) , mentionne le document.

Bien que l'on puisse en partie associer ces différences au fait que les membres des peuples autochtones sont globalement plus jeunes , ce ne serait pas la seule raison, selon Xavier Watso, créateur de contenu d'origine abénakise.

Celui qui est surtout présent sur TikTok mentionne que les possibilités de cette plateforme sont pratiquement infinies et que le réseau social permet de créer différents types de contenu.

M. Watso évoque aussi l'aspect rassembleur de ce réseau social, qui permet de produire des vidéos qui peuvent ensuite être reprises et modifiées, créant ainsi une discussion.

On peut faire des vidéos drôles, divertissantes, éducatives, militantes, etc. , explique M. Watso.

Il existe au Canada une véritable communauté de membres des Premières Nations présents sur TikTok et, invariablement, on tente de s'encourager en tant que créateurs de contenu autochtones. Il y a beaucoup de solidarité.

« Historiquement, les gouvernements nous ont répartis dans des réserves; c'était le paroxysme de l'expression "diviser pour mieux régner". Maintenant, avec les réseaux sociaux, les Autochtones se retrouvent et comprennent qu'ils vivent des réalités similaires. » — Une citation de Xavier Watso

Ils se créent ainsi une identité un peu plus commune, permettant de s'inscrire dans la modernité tout en prônant des aspects de leurs cultures ancestrales comme la langue, les danses, l'art, etc. , mentionne encore le jeune homme.

Plusieurs membres des Premières Nations utilisent également les médias sociaux pour tenter de sensibiliser les allochtones à certains faits ou réalités historiques les concernant.

Ces différentes pistes permettent, selon Xavier Watso, d'expliquer la grande popularité des médias sociaux chez les Autochtones. Et ce n'est pas seulement les jeunes, il y a des aînés présents sur TikTok! ajoute-t-il.

L'importance de Facebook dans les communautés

Selon le rapport de l' OTM , 90 % des Autochtones sont présents sur Facebook, contre 86 % des Canadiens.

Après de courtes recherches, on se rend vite compte que Facebook est utilisé dans certaines communautés autochtones de manière beaucoup plus importante qu'ailleurs.

Il existe différent types de groupes Facebook, depuis les groupes d'artisanat qui font de la mise aux enchères jusqu'aux groupes spécifiquement consacrés aux notifications sur l'état des routes permettant d'accéder aux communautés éloignées.

C'est le cas de la communauté naskapie de Kawawachikamach, à 500 kilomètres au nord de Sept-Îles, qui possède l'un des groupes Facebook les plus populaires et les plus anciens des communautés autochtones du Québec, Naskapi Radio.

La communauté naskapie de Kawawachikamach Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Créé par Benjamin Joseph Jancewicz il y a un peu plus de 10 ans, le groupe rassemble maintenant au moins 3000 membres, soit le double de la population actuelle de la communauté.

M. Janzewicz explique qu'il n'est pas naskapi, mais qu'il a grandi dans la communauté et s'occupe du soutien technique du groupe qui s'administre lui-même, de manière démocratique.

Dans les 28 derniers jours, il y a eu plus de 32 000 consultations du groupe par les membres. C'est énorme pour une si petite communauté! explique le créateur. Et il sait de quoi il parle, lui qui agit également comme gérant pour plus d'une dizaine de groupes Facebook consacrés à des organismes, à des compagnies, etc.

Le groupe Facebook a remplacé la radio communautaire qui était allumée en permanence dans tous les foyers de la communauté , précise-t-il.

« Avant, les gens appelaient la radio pour souhaiter bon anniversaire à quelqu'un, pour demander aux gens qui voyaient leurs enfants de leur dire de venir souper... Maintenant, tout ça se fait sur le groupe! » — Une citation de Benjamin Joseph Jancewicz, administrateur d'un groupe Facebook

L'avantage du groupe Facebook, c'est que, lorsque des membres de la communauté ne sont pas sur place et ne peuvent plus écouter la radio locale de Kawawachikamach, ils peuvent tout de même savoir ce qui se passe.

Le groupe promeut également la culture à l'échelle locale, puisqu'une certaine proportion des interactions sont effectuées en langue naskapie. Il faut d'ailleurs répondre à quelques questions en naskapi pour pouvoir joindre le groupe , précise M. Jancewicz.

Comme Xavier Watso, il note que les membres du groupe qui interagissent proviennent de toutes les tranches d'âge, allant de 10 à 90 ans .

Ainsi, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, le contenu autochtone se distingue. La présence des Premières Nations sur ces plateformes est imprégnée d'un sens de la communauté et semble être vécue comme une manière de joindre l'utile à l'agréable.