Qui veut la tête des chefs autochtones?

À la fin du 19e siècle, avec la Loi sur les Indiens, le gouvernement fédéral a imposé dans les communautés le mode de gouvernance qui perdure encore aujourd’hui : l’élection d’un chef de bande pour un temps donné, ainsi que de plusieurs conseillers dont le nombre varie en fonction du nombre de membres.

Mais de nos jours, avec la multiplication des contestations d’élections dans plusieurs communautés, la question se pose quant à savoir si ce système convient vraiment aux Autochtones et s’il est possible de le décoloniser .

Que ce soit à Uashat mak Mani-utenam, à Matimekush–Lac-John ou encore à Lac-Barrière, les exemples de remise en cause de l'autorité des chefs sont nombreux.

Eva Ottawa, ancienne grande cheffe du Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) et professeure de droit à l’Université d’Ottawa, rappelle que les Autochtones, avant l’imposition de la Loi sur les Indiens et la sédentarisation, avaient toujours fonctionné selon leurs pratiques, avec des chefs de territoire.

Eva Ottawa, ancienne grande cheffe du Conseil de la Nation Atikamekw et désormais professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa Photo : Université d'Ottawa

Ces chefs-là devaient bien connaître le territoire justement, être à l’écoute des familles, connaître la toponymie des lieux et s’assurer que tout le monde puisse bien vivre , détaille-t-elle.

Diane Chilton, qui a travaillé au sein du CNA , ajoute que le mot politique n'existait même pas dans leur langue. L’idéal, ce serait de revenir au code coutumier, d'impliquer les aînés pour avoir une vraie représentation du territoire. Il faut retourner à la source , croit-elle.

« On avait des règles qui fonctionnaient très bien. C’est incontournable de revenir en arrière. » — Une citation de Diane Chilton

Elle pense que l’imposition, par le gouvernement fédéral, du système actuel de vote dans les communautés entraîne un risque de conflits d’intérêts qui peut avoir un impact au moment du vote.

Diane Chilton plaide pour un retour à un mode de gouvernance plus traditionnel. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Moi, je n’entendais jamais parler de conflits d’intérêts dans le temps de mon père , lance encore Mme Chilton. Elle ajoute que lorsqu’il y a des soupçons en ce sens, il est compliqué de trouver un interlocuteur pour s’en plaindre.

On n’a rien pour vraiment régler cela et on doit s’en remettre aux outils du système non autochtone , dit-elle. Ce qui entraîne la peur de représailles pour certains membres qui seraient tentés de dénoncer.

Les représailles sont subtiles , selon Mme Chilton, qui évoque des postes auxquels les membres qui dénoncent n’auraient plus accès, la mise de côté des plus vulnérables et la création d’une sorte de club de ceux qui ont le pouvoir.

Les chefs héréditaires de Wet'suwet'en Rob Alfred, John Ridsdale et Antoinette Austin, qui s'opposent au pipeline Costal GasLink, en Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Les Wet’suwe’ten, par exemple, ont encore des chefs héréditaires qui sont choisis par les aînés. Une situation qui a pu entraîner des divergences : dans le cadre du projet du gazoduc Coastal GasLink, les chefs héréditaires se sont opposés à la décision des chefs de bande.

Ce système à deux têtes soulève aussi des défis chez les Mohawks de Kahnawake.

Sur les ondes de Radio-Canada, Kahentinetha, l’une des mères mohawks et aînée, expliquait que les traditionalistes ne suivent pas les conseils de bande mis en place par le gouvernement canadien. Très peu de personnes participent à l’élection de ces conseils, qui ne nous représentent pas, qui ne parlent pas en notre nom. Ces conseils font ce que le gouvernement canadien leur dit de faire. Nous, nous suivons la Constitution de la Nation iroquoise.

Kahentinetha est l'une des aînées qui a participé à de nombreux combats des Mohawks. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Il existe à Kahnawake deux structures de gouvernance qui sèment encore la division au sein de la communauté de la Rive-Sud de Montréal.

Retour en arrière impossible

Jamais on ne va retourner au mode d’élection traditionnel! assure de son côté Réal McKenzie, le chef innu de Matimekush–Lac-John.

Première raison, selon lui : même si les jeunes ont beaucoup de respect pour les anciens modes de gouvernance, ils sont trop ancrés dans la modernité pour rêver de leur retour.

Le chef de Matimekush–Lac-John, Réal McKenzie, annonce une refonte du code électoral de sa communauté. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Surtout, il lui semble impossible d’organiser des élections comme autrefois sans que celles-ci suscitent la controverse.

« Avant, on se réunissait, on disait "tiens, lui c’est un bon chasseur, il devrait être le chef". Imaginez faire cela aujourd’hui! Personne ne serait d’accord, le chef serait en permanence contesté! » — Une citation de Réal McKenzie, chef de Matimekush–Lac-John

D’ailleurs, le chef McKenzie confie que le conseil souhaite réformer son code électoral. Il compte faire appel à des experts qui ont déjà modifié certains codes électoraux dans des communautés de l’Ouest.

Les chefs élus sont les interlocuteurs privilégiés d'Ottawa. Ici, Marc Miller (à droite), le ministre des Relations Couronne-Autochtones, rencontre le chef Terrence Lee Spahan, le chef de la communauté de Coldwater en Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

M. McKenzie évalue aussi l'option d'impliquer la Sûreté du Québec (SQ), afin que des agents surveillent les urnes du vote par anticipation.

À Uashat, c’est la police de la communauté qui le fait, mais nous, nous n’avons pas de corps policier, alors il faudrait demander à la SQ . Mais il n'est pas sûr qu’elle accepte et qu’elle souhaite se mêler de nos affaires , explique-t-il.

Vide juridique

L’avocat Philippe Larochelle, qui a été désigné président des dernières élections à Matimekush, a soulevé plusieurs problèmes organisationnels qui, selon lui, contribuent à leur contestation.

Dans un document qu’Espaces autochtones s’est procuré, il mentionne des délais qui ne sont pas indiqués dans le code électoral actuel, d’autres qui sont trop courts pour permettre une bonne vérification des listes électorales ou le recours à des boîtes de scrutin fermées à clé de façon systématique.

Il relève aussi de nombreux problèmes logistiques propres aux communautés éloignées, comme Matimekush.

Au-delà de ces enjeux, des Autochtones souhaitent que les nouvelles technologies soient utilisées pour bien organiser ces élections.

Guy Niquay aux côtés de Carol Dubé Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Guy Niquay, candidat défait à la chefferie du CNA , lance le même appel.

Pourquoi est-ce qu’on ne pourrait pas voter électroniquement? se demande-t-il, expliquant que cela pourrait servir à rejoindre plus facilement les membres installés hors de la réserve.

Il plaide aussi pour un plus grand investissement de la part du gouvernement fédéral dans l’organisation des élections. Il faut qu’on ait de vrais moyens pour surveiller le bon déroulement des élections, former les gens, avoir les infrastructures , précise-t-il.

Pour le moment, rien n'indique un retour aux façons de faire et de gouverner plus traditionnelles, au grand dam des défenseurs du système ancestral.