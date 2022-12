Les Arhuacos de la Colombie s’invitent au Musée des beaux-arts de Montréal

L’exposition, baptisée L’univers au creux des mains : pensées et splendeurs de la Colombie autochtone, s’annonce originale par son approche, puisqu’elle s'inspire des conseils de plusieurs membres de la communauté Arhuaco.

Descendants directs des Tayronas, grands bâtisseurs à l’ère précolombienne, les Arhuacos sont un peuple autochtone du nord de la Colombie habitant la sierra Nevada, massif montagneux isolé qui s’avère la plus haute chaîne de montagnes côtières de la planète.

L’ UNESCO a d’ailleurs récemment déclaré patrimoine immatériel le savoir ancestral des communautés de la sierra Nevada, dont font partie les Arhuacos et trois autres premiers peuples : les Kankuamos, les Koguis et les Wiwas.

Les quelque 400 œuvres réunies témoigneront de la diversité et de la richesse des cultures autochtones de la Colombie, promet le musée. Cela va d’ornement en or à la céramique travaillée jusqu’à une série d’aquarelles contemporaines , explique en entrevue Erell Hubert, conservatrice de l’art précolombien au MBAM .

« Il est venu le temps de dépasser la vision eurocentriste et son mythe de l’Eldorado, pour parler de la Colombie avec des œuvres autochtones d’un point de vue autochtone. » — Une citation de Erell Hubert, conservatrice de l’art précolombien

Dès le 3 juin prochain, le public montréalais pourra découvrir une panoplie de pièces uniques et rares à la valeur patrimoniale inestimable : pendentifs en or, masques faits d’alliage, textiles anciens, sculptures, etc.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Porteur de panier (canastero) à crocs et à serpents, Colombie, région Calima. An 1500 avant. J.-C à 100 apr. J.-C. Photo : Museum Associates / LACMA

Il reste qu'outre la présentation de ces œuvres d’exception, qui n’ont d’ailleurs en majorité jamais été montrées au Canada, l’objectif principal de l’exposition est de présenter l’histoire de la Colombie du point de vue des Autochtones, indique la conservatrice.

Le public ne sera pas devant une proposition habituelle où l’on rajoute des interventions autochtones , précise-t-elle. Non, ce sera une construction en collaboration avec le peuple arhuaco qui implique l’interprétation des œuvres, aussi bien la mise en espace des œuvres que la structure de l’exposition elle-même.

L’ensemble archéologique n’est toutefois pas passéiste. Il est surtout vu comme un dialogue contemporain construit autour de l’idée de l’ interrelation et l’ interdépendance , ajoute la conservatrice.

Ainsi, les objets et artéfacts qui composeront l’exposition ne seront pas de simples objets, mais de véritables vecteurs de la mémoire et des énergies des savoirs ancestraux.

Tous les éléments sont connectés et ont un impact les uns sur les autres, d’un nous qui inclut non seulement les êtres humains, mais également les animaux, les plantes, les rivières ou les montagnes.

Un dialogue constant entre les œuvres

Un certain nombre de thématiques composeront l’exposition, note Erell Hubert. Elle mentionne que la section qui sera consacrée à la nature – que les Autochtones définissent davantage par le vocable de famille élargie – mettra en relief l’importance de prendre soin de ce qui nous entoure.

Dans la cosmogonie autochtone, il n’y a pas d’éléments plus importants que d’autres. Chacun a son rôle à jouer et tous ces rôles sont en synchronie.

« Même si la plupart des œuvres sont vieilles de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, ce sont des œuvres qui parlent de concepts et de pratiques qui vivent encore aujourd’hui. » — Une citation de Erell Hubert, conservatrice de l’art précolombien

C’est pourquoi les œuvres ne seront pas non plus uniquement classées par période et par lieu, mais plutôt déployées autour d’un contexte multisensoriel, et enveloppées de projections vidéo et de trames sonores intégrant des ocarinas anciens.

Les Arhuacos nous ont demandé de ne pas exposer les représentations des animaux comme les oiseaux, les grenouilles ou les jaguars [en les classant] par espèces scientifiques, mais plutôt par écosystèmes , déclare la conservatrice. On va donc avoir des animaux marins exposés avec des poissons pour qu’ils continuent d’interagir entre eux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Coupe décorée d’une personne parée ou transformée, Colombie, hautes terres du Nariño. An 600 à 1700 apr. J.-C. Photo : Los Angeles County Museum of Art

Notons que l’exposition, qui terminera sa tournée des Amériques au Musée des beaux-arts de Montréal, est le fruit d’une collaboration entre les Autochtones et plusieurs établissements muséaux d’envergure, dont le Los Angeles County Museum of Art ( LACMA ), le Musée des beaux-arts de Houston et le Museo del Oro de Bogota.

Cette collaboration se poursuit toujours avec plusieurs membres de la communauté , conclut la conservatrice.

Ajoutons que, dans sa programmation 2023, le MBAM présentera du 18 mai au 10 septembre une première rétrospective entièrement consacrée à la carrière du sculpteur autochtone Dempsey Bob.

Originaire de la Colombie-Britannique, l’artiste canadien membre des communautés tahltan et tlingit est notamment reconnu dans le monde entier pour ses mâts totémiques, qui se dressent aux États-Unis, en Angleterre et au Japon.