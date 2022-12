Stérilisation forcée de femmes autochtones : « une amnésie collective »

Pierre Tourangeau parle de sa réaction quand il a entendu des membres du gouvernement québécois et du Collège des médecins lors de la parution d'un rapport mené par la chercheuse atikamekw Suzy Basile qui confirme l'existence de stérilisations imposées, de violences obstétricales et d'avortements non consentis de 1980 à 2019.

Le gouvernement du Québec a alors assuré vouloir faire les vérifications qui s’imposent pour faire toute la lumière sur la situation .

C'est hypocrite , lance le journaliste à la retraite, mais pas forcément volontairement. Cela fait partie des problèmes systémiques qu'on a à traiter avec les nations autochtones.

Vous pensez peut-être qu'on ignorait ces horreurs? Détrompez-vous!

Pierre Tourangeau a été journaliste à La Presse canadienne, puis à Radio-Canada, où il a été notamment chef du bureau parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec, rédacteur en chef du Téléjournal, premier directeur du service des nouvelles radio/télé/web et ombudsman.

En 1982, il avait fait une série de reportages pour La Presse canadienne. Des femmes de la communauté atikamekw d’Opitciwan lui avaient raconté qu’elles n’avaient pas compris qu’on avait profité de leur accouchement pour les stériliser.

Souvent, elles ne parlaient pas suffisamment le français pour être en mesure de comprendre. De mémoire, elles avaient en dessous de 30 ans, souvent des femmes de 24-25 ans parce que l’on considérait qu’elles avaient assez d’enfants : 4-5. C’était un peu normal de leur proposer ça dans les hôpitaux. Dans la mentalité blanche, ben voyons, 24 ans, 4 enfants! Ça venait d’un bon naturel bourré de préjugés! raconte-t-il.

Article écrit par Pierre Tourangeau : « Le massacre tranquille d'un peuple », sur les conditions de vie et de santé des Indiens au Québec, paru dans le Soleil le 16 juin 1982. On y parle des stérilisations imposées.

Article écrit par Pierre Tourangeau : « Le massacre tranquille d'un peuple », sur les conditions de vie et de santé des Indiens au Québec, paru dans le Soleil le 16 juin 1982. On y parle des stérilisations imposées.

Dans le Devoir du 29 avril 1982, le journaliste Clément Trudel parlait aussi de « ligatures de trompes [qui] ont pu être pratiquées sans que la femme sache les conséquences exactes de l'acte médical autorisé ».

Extrait d'un article de Pierre Tourangeau paru le 22 juin 1982 dans le Droit.

Article écrit par Pierre Tourangeau : « Le massacre tranquille d'un peuple », sur les conditions de vie et de santé des Indiens au Québec, paru dans le Soleil le 16 juin 1982. On y parle des stérilisations imposées.

Article écrit par Pierre Tourangeau : « Le massacre tranquille d'un peuple », sur les conditions de vie et de santé des Indiens au Québec, paru dans le Soleil le 16 juin 1982. On y parle des stérilisations imposées.

Image 2 de 6 Article écrit par Pierre Tourangeau : « Le massacre tranquille d'un peuple », sur les conditions de vie et de santé des Indiens au Québec, paru dans le Soleil le 16 juin 1982. On y parle des stérilisations imposées. Photo : Archives de la BAnQ

Image 3 de 6 Dans le Devoir du 29 avril 1982, le journaliste Clément Trudel parlait aussi de « ligatures de trompes [qui] ont pu être pratiquées sans que la femme sache les conséquences exactes de l'acte médical autorisé ». Photo : Archives de la BAnQ

Image 4 de 6 Extrait d'un article de Pierre Tourangeau paru le 22 juin 1982 dans le Droit. Photo : Archives de la BAnQ

Image 5 de 6 Article écrit par Pierre Tourangeau : « Le massacre tranquille d'un peuple », sur les conditions de vie et de santé des Indiens au Québec, paru dans le Soleil le 16 juin 1982. On y parle des stérilisations imposées. Photo : Archives de la BAnQ

Image 6 de 6 Article écrit par Pierre Tourangeau : « Le massacre tranquille d'un peuple », sur les conditions de vie et de santé des Indiens au Québec, paru dans le Soleil le 16 juin 1982. On y parle des stérilisations imposées. Photo : Archives de la BAnQ Fin de la liste Album photo de 6 éléments. Retour au début de la liste?

Il se souvient des 250 kilomètres de chemin de bois parcourus dans sa Renault 5. Il a été, entre autres, étonné de l'isolement de la communauté atikamekw. Il évoque les conditions de vie épouvantables d'une communauté anishinabe qu'il a visitée : C'était pire que dans les pays du tiers monde , se rappelle-t-il. Puis il enchaîne sur l'histoire du corps d'un enfant renvoyé à ses parents dans une boîte de carton ... Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse traiter les gens comme ça! lance-t-il.

Sa série a été reprise dans de nombreux journaux, dit-il. Surtout qu’avec l’intérêt de René Lévesque pour les nations autochtones, on en parlait plus, il y avait un intérêt grandissant, par la force des choses, c’était un peu sur l’avant-scène en termes de nouvelles à l’époque!

Pierre Tourangeau est allé dans plusieurs communautés autochtones du Québec en 1982 pour une série de reportages portant notamment sur la santé. Photo : Gracieuseté : Pierre Tourangeau

Il avait d'ailleurs cité la directrice québécoise de la santé nationale en 1982 : Nous n'avons pas eu de plaintes fréquentes. Mais c'est une chose qui revient de temps à autre .

Cet article est le deuxième d'une série. Le premier, Stérilisation forcée de femmes autochtones au Québec : un drame qui a plus de 40 ans, traite d'un rapport fait par des Autochtones, remis aux autorités politiques et médicales, et qui déjà concluait au manque de consentement libre et éclairé… il y a 40 ans.

Alors, comment a-t-on pu oublier, se questionne le journaliste à la retraite? À tel point que le gouvernement québécois a dit qu’il n’y avait pas eu de stérilisations de femmes autochtones dans la province et a refusé de participer aux travaux lancés par le gouvernement fédéral.

Finalement, à la suite d'une série de reportages parus notamment à Radio-Canada, le premier ministre François Legault avait indiqué en septembre 2021 vouloir que tous les médecins du Québec reçoivent l’ordre de ne plus proposer de ligature des trompes à des femmes qui sont en train d’accoucher, une pratique qu’il avait jugée barbare.

On a une amnésie collective qui tient [à ce que] que l’information, le savoir, ne se transmet pas forcément de génération en génération. Même si une série comme celle que j’ai faite a connu un certain retentissement, on est passé à autre chose. On a oublié. Peut-être que ce sera difficile maintenant d’oublier ce genre de choses , espère Pierre Tourangeau.

40 ans plus tard et toujours d'actualité

« Ce qui est d’actualité était d’actualité il y a 40 ans. » — Une citation de Constant Awashish

Le grand chef de la nation atikamekw, Constant Awashish, lâche ces quelques mots en regardant pendant un long moment, en silence, le rapport de 1982 qui se trouvait dans les archives de sa nation.

Le Conseil des Atikamekw et des Montagnais avait, à l'époque, commandé une étude sur les services de santé des 11 communautés atikamekw et innues afin de vérifier s’ils étaient adéquats en termes quantitatifs et qualitatifs.

Constant Awashish n’avait jamais pris connaissance de ce rapport. Et ce qu’il y trouve lui fait poser beaucoup de questions . La maladie de l’ère moderne, tabletter des rapports , lâche-t-il, sans quitter du regard le rapport sur son bureau.

Un des quelques exemplaires de l'étude de 1982 du Conseil des Atikamekw et des Montagnais se trouve dans les archives du Conseil de la Nation Atikamekw. Le grand chef Constant Awashish s'est dit bouleversé et abasourdi en passant en revue le rapport. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Je suis très très surpris. On parle de 40 ans. 40 ans en arrière, on parlait déjà de consentement non éclairé, d’interprète, de ligatures de trompes... C’est fou… J’ai l’impression que les choses n’ont pas changé , lance-t-il.

Puis il rectifie. Peut-être qu’elles ont changé, mais elles sont devenues plus sournoises parce qu’à l’époque, c’était plus ouvert .

Gilbert Courtois, l'un des auteurs du rapport du Conseil des Atikamekw et des Montagnais qui signalait déjà en 1982 le manque de consentement, est du même avis.

L’aveuglement évolue. Il est plus subtil maintenant. Ça ne se fait pas de façon cavalière. Ils vont le faire de manière coordonnée. C’est ça le systémique! Un coordonné, mais qui n’est pas écrit, qui est dans les attitudes, dans les soupirs, les regards…

Systémique. Un mot aussi employé par Pierre Tourangeau. Le fait que les femmes autochtones soient encore stérilisées sans leur consentement éclairé, à mon avis, c’est systémique. C’est parce que les préjugés demeurent . D’ailleurs, si le rapport avec les Autochtones a changé, les rapports institutionnels n’ont guère changé, soutient l’ancien journaliste.

Il faut que ça cesse!

Le président du Collège des médecins, le Dr Mauril Gaudreault, dit qu’il a été surpris lorsqu’il a pris connaissance du rapport de Suzy Basile. Mais pas tant par l'existence du phénomène que par son ampleur et par le fait qu'il existe encore, tient-il à préciser.

Pendant 40 ans, celui qui a pratiqué à Chicoutimi dit avoir vu des médecins avec des comportements irrespectueux, des propos réducteurs, entendu des commentaires… . Et ça vient encore démontrer les biais inconscients, le racisme qu’il y a envers cette communauté, notamment.

Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec, a rappelé à ses membres que « le consentement et le respect ne sont pas négociables », dans une lettre ouverte. Photo : Gracieuseté : Collège des médecins

À la lecture d'extraits du rapport du Conseil des Atikamekw et des Montagnais de 1982, il lance : On va s’entendre que ça n’a pas de bon sens. C’est clair! .

« On ne doit pas porter de jugement, c’est toujours incorrect de le faire et je suis certain qu’il y avait des médecins qui portaient des jugements et qui en portent toujours. Il faut que ça cesse. » — Une citation de Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins

Encourager la formation du personnel autochtone, donner une formation pertinente au personnel de santé sur la culture indienne avant le départ, offrir un programme de formation continue qui s’adapte aux besoins locaux spécifiques, avoir des interprètes, conscientiser les médecins, éduquer…

Les recommandations du rapport de 1982 peuvent laisser perplexe, puisque plusieurs ressemblent à celles qu'on a pu lire ces dernières années dans les rapports de différentes commissions ou dans celui de la coroner Géhane Kamel sur le décès de l’Atikamekw Joyce Echaquan.

Peut-on parler d’amnésie collective? Mauril Gaudreault cherche les mots. Peut-être. Mais c’est un changement de culture qu’il faut. Quand je parle de biais inconscient, ça veut dire que c’est intégré dans la personne et qu’elle n’en a plus conscience. C’est aussi intégré dans le système. Quand on dit le racisme systémique, c’est ça! .

Il fait le parallèle avec la mort de l'Atikamekw Joyce Echaquan, à propos de laquelle la coroner Géhane Kamel avait dit que le racisme et les préjugés y avaient certainement contribué.

Le drame de Joyce Echaquan, ce n’est pas la seule situation, on s’entend là-dessus , poursuit-il.

Mauril Gaudreault a rappelé à ses membres qu' aucun examen, traitement ou intervention médicale, requis ou non par l'état de santé d’une personne, ne peut être effectué sans le consentement libre et éclairé de celle-ci. Il s’agit d’une obligation déontologique pour les médecins .

Il a aussi encouragé ceux et celles qui sont témoins de situations inacceptables à les signaler. Mais jusqu'à maintenant, personne ne l'a fait. Le président du Collège des médecins ne peut pas dire s'il y a eu des enquêtes dans le passé par rapport aux stérilisations imposées, puisque ces dossiers n'étaient pas archivés. Depuis un an, toute enquête est archivée, dit-il.

Enfin, il a promis qu’il donnerait suite aux recommandations du rapport de Suzy Basile. Pour cela, il a rencontré l’équipe de recherche. D'autres rencontres sont prévues, tout comme des discussions avec d'autres partenaires.

Le grand chef de la nation atikamekw consulte l'étude sur les services de santé dans les communautés atikamekw et innues en 1982. Déjà à l'époque, les leaders autochtones avaient dénoncé les stérilisations dans les médias. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Depuis le rapport de 1982, il y a eu plusieurs changements dans le système de santé pour les Autochtones. Par exemple, des interprètes ont commencé à être déployés dans les hôpitaux. Mais le drame de Joyce Echaquan rappelle que s’il y a eu de belles percées, il y a encore beaucoup de drames , précise aussi Gilbert Courtois.

Pour sa part, Constant Awashish avoue que son cynisme et sa déception augmentent envers la volonté réelle des gouvernements et des populations .

Il se dit abasourdi. Je me bats… Ce sont les mêmes choses, les mêmes recommandations qu’on a écrites dans le Principe de Joyce, les mêmes qui sont dans le rapport de la commission Viens, que dans celui sur la stérilisation imposée des femmes autochtones… des recommandations qui se ressemblent, se recoupent!

D'autant plus qu'en 1982, le rapport venait appuyer la revendication du Conseil des Atikamekw et des Montagnais à l'autodétermination en matière de santé.