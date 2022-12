L’artiste mi’kmaw Tracey Metallic considère son travail comme une source de guérison

Originaire de la communauté autochtone de Listuguj, en Gaspésie, à la frontière du Nouveau-Brunswick, Tracey Metallic a longtemps œuvré comme conseillère en travail social et comme représentante au conseil de sa Première Nation.

L'artiste a récemment vu ses œuvres être exposées un peu partout au Canada. Je crois qu'il faut toujours donner en retour , dit-elle en entrevue. Il faut essayer d'aider les gens qui en ont le plus besoin.

Elle ajoute ceci dans un soupir : Moi aussi, à un moment donné dans mon existence, je me suis retrouvée dans une situation précaire où j’ai vraiment eu besoin d’aide.

Elle raconte que l’art est entré très tôt dans sa vie. Elle se souvient d’ailleurs du sentiment qu'elle a éprouvé lorsqu'elle a vu l'expression d'un de ses oncles fortement impressionné par un des croquis qu’elle avait dessinés à l'âge de 13 ans.

Il était si fier de ce que j'avais fait! Mon estime de moi a crevé le plafond! narre-t-elle. Cependant, après quelques autres croquis de jeunesse, elle a cessé de dessiner.

L’artiste utilise parfois des cure-dents pour créer les plus petits points colorés visibles dans ses œuvres. Photo : Tracey Metallic

Tracey Metallic était encore aux études quand elle a donné naissance à son premier bébé avec l'homme qui allait être son mari pendant 30 ans. Elle a eu deux autres enfants de cette union. Mais elle affirme aujourd’hui que cette relation a été faussée presque dès le début.

Mon ex-mari était très jaloux de moi et se faisait un devoir de me le faire savoir , dit-elle en ajoutant que les choses sont devenues toxiques et que le seul quotidien qu'elle connaissait et auquel elle faisait confiance s'est effondré sous ses pieds.

La Mi’kmaw précise qu’elle portait en elle un traumatisme qui traversait plusieurs générations dans sa famille et qu'elle avait l'impression de n'avoir nulle part où aller.

Dans les années 2000, elle a toutefois décidé de s’inscrire à l'université, où elle a d'abord obtenu un baccalauréat en droits de la personne et en études autochtones, puis une maîtrise en travail social.

J'ai fait ce que j'ai pu pour m'améliorer, pour mon bien et pour celui de mes enfants , dit-elle. Elle a ensuite travaillé comme coach en compétences de vie au centre de développement mi'kmaw de Listuguj.

La guérison de l'âme

C’est en 2014, pour occuper son temps , qu’elle s'est remise à dessiner en faisant de petits dessins pour son petit-fils et pour quelques membres de sa famille.

« Je me souviens d'avoir dessiné le personnage d’une tortue Ninja pour mon petit-fils. D'autres personnes ont vu le dessin et m'ont demandé de leur faire la même chose. » — Une citation de Tracey Metallic, artiste mi’kmaw

Les demandes pour réaliser des peintures à l'intention de ses proches se sont ensuite multipliées. Elle ne se voyait pas faire une nouvelle carrière mais envisageait plutôt cela comme un moyen de guérir son âme et de trouver de nouveaux objectifs.

Par la suite, après des années difficiles, elle a fini par divorcer de son mari en 2016. Je suis tombée dans cet endroit sombre. Et je ne savais pas comment en sortir , indique-t-elle.

C’est à partir de ce moment-là qu’elle a mis en pratique ce qu'elle prêchait en prenant un congé afin de sortir de sa dépression. L’artiste a rencontré ses aînés et a écrit ses souvenirs d'enfance hantés par le rejet et par la solitude.

Bien qu'elle considère aujourd'hui que le départ de son ex-mari a été une bonne chose, elle admet que c’était difficile à gérer à l’époque.

Le jour où elle a acquis la confiance nécessaire pour exposer ses œuvres est arrivé lorsqu’elle a accepté d’accompagner une de ses amies à une conférence. Les participants voulaient découvrir son travail artistique.

« J'étais sous le choc. Je n'arrêtais pas de me dire : les gens veulent voir mes peintures. » — Une citation de Tracey Metallic, artiste mi’kmaw

Depuis, Tracey Metallic a fait un long chemin. Elle exprime son art grâce à une flopée de supports qui vont des sacs à main aux habits. Une pièce qu'elle avait réalisée pour une collecte de fonds à l'Université Saint-Francis-Xavier, en Nouvelle-Écosse, a même été reprise par l’acteur Ryan Reynolds.

Une peinture baptisée « Sun Catcher ». Photo : Tracey Metallic

Son partenaire Justin Lavigne est devenu son plus grand admirateur. La première fois que nous nous sommes parlé, elle a dit qu'elle était une artiste. Les couleurs qu'elle utilise, ça apporte du bonheur. C'est lumineux et accueillant.

Quant à l’artiste, elle poursuit son chemin pour guérir et pour aider les personnes dans le besoin. Comme forme de motivation, elle garde à portée de main une photo d'elle lorsqu'elle était enfant.

J’ai toujours eu l’habitude de me parler à travers cette photo. Je me disais : " Tu es précieuse et belle." C'était une façon de réaffirmer mes décisions et de me rassurer sur le fait que tout allait bien se passer , relate-t-elle.

Le thème de la renaissance apparaît souvent dans ses œuvres, notamment sur son tableau intitulé Sun Catcher. Cela signifie une renaissance de moi-même. Une guérison intense. Sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière , conclut-elle.

D'après un reportage de Lance Delisle, de CBC News