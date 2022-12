Les investissements de la RBC dans l’industrie fossile dénoncés par des Autochtones

Comment osez-vous tuer notre planète? , RBC fier partenaire du génocide et de la crise climatique , Arrêtez l’extraction coloniale! , les affiches brandies par les manifestants rassemblés au centre-ville de Montréal devant le siège social québécois de l’institution financière dénoncent les investissements de la Banque Royale dans l’industrie fossile.

La RBC investit massivement dans la destruction du monde , lance en entrevue la Mohawk Ellen Gabriel, figure de résistance qui s'est fait connaître durant la crise d'Oka. Dans la déforestation ou dans un gigantesque projet de mine d’or en Amazonie ou d’un oléoduc en Afrique de l’Est, la banque canadienne dépense sans compter et à nos dépens.

Lamanifestation à Montréal contre les investissements de la RBC dans la construction du gazoduc Coastal GasLink a réuni une centaine de personnes. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Alors que la COP15 se déroule à quelques rues de la manifestation organisée par la branche québécoise de l’organisation Extinction Rébellion, Ellen Gabriel dénonce la grande hypocrisie des décideurs.

Ce genre de rendez-vous international qui est plombé par les égos et la bureaucratie avance à l’aveugle , dit-elle. La promesse de protéger 30 % de la planète est un pourcentage qui ne veut rien dire. Cela permet surtout la destruction de la nature du 70 % restant.

Et ce n’est pas à travers la finance que l’on va pouvoir sauver la biodiversité, mais par un changement des mentalités, martèle Ellen Gabriel. Les banques comme la RBC doivent prendre leur responsabilité, parce qu’en ce moment, elles font partie du problème.

Nos caribous ont disparu

Si je suis ici devant les bureaux de la RBC, c’est parce que cette banque a déjà investi 272 millions de $ dans la destruction de notre territoire (Yintah) , indique de son côté Sleydo' Molly Wickham qui milite depuis des années contre la construction du gazoduc Coastal GasLink.

Ils ont commencé à creuser cet automne dans différents lieux sacrés, dans nos rivières à saumon, dans l’habitat des ours grizzlys , se désole la militante membre du clan Gidimt'en de la nation Wet'suwet'en. Chez nous, il n’y a plus de caribous. Ils ont disparu à cause des êtres humains.

« Pendant qu’à la Conférence de l'ONU sur la biodiversité, les participants parlent sur leurs intentions de protéger la planète, le gazoduc Coastal GasLink avance sur nos terres à coups d’explosif et de cicatrices sur le sol. » — Une citation de Sleydo' Molly Wickham

Sleydo' Molly Wickham revient sur les arrestations musclées effectuées par la GRC sur le territoire de sa communauté. Elle-même a eu à faire avec la justice après avoir organisé le blocage de l'accès au tracé du pipeline.

Ils essayent de nous criminaliser sur nos propres terres, mais pour moi, il s’agit d’une bataille contre l’injustice.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Sleydo' Molly Wickham est une militante membre du clan Gidimt'en de la nation Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Selon la militante, la RBC doit être tenue responsable des répercussions climatiques du projet qu’elle finance. La banque n’est pas seulement complice, elle a également une participation active au génocide des peuples autochtones, pas seulement ici au Canada, mais aussi aux quatre coins de la planète.

Car un nombre grandissant de nations autochtones sont confrontées à des menaces similaires sur leur mode de vie qui met en péril l’existence de nombreux peuple premier à travers le globe, raconte Sleydo' Molly Wickham.

J’ai parlé à la COP15 avec des représentants d’Amérique du Sud, d’Asie ou d’Afrique et ils m’ont tous partagé leurs inquiétudes quant à ces projets d’extractions minières qui veulent éliminer la présence des Autochtones et qui sont en partie financées par les banques canadiennes.

Elle assure toutefois qu’elle n’arrêtera jamais son combat jusqu’à l’abandon du gazoduc Coastal GasLink.