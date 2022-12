Un contexte spécial pour la troisième remise de la Médaille des Premiers Peuples

Le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon, est à l'origine de la création de cette récompense. Pour cette troisième édition, il était accompagné du chef héréditaire anishinaabe Dominique Rankin, qui avait lui-même été récipiendaire de la distinction lors de la première cérémonie du genre, en 2019.

Le chef héréditaire Dominique Rankin pendant un chant traditionnel, en ouverture de cérémonie Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

La création de cette marque de reconnaissance a fait l'objet de grandes consultations, et la remise de cette année revêt un caractère spécial, en raison de la tenue actuelle de la conférence COP15 a expliqué le lieutenant-gouverneur.

Il a ajouté que : Force est d’admettre que les enseignements, les valeurs et les traditions des Premières Nations ont été trop souvent ignorés et la survie du monde tel que nous le connaissons ne saurait se faire sans le respect et la compréhension qu’ont les Premières Nations de la nature et de l’environnement

La réussite des objectifs de protection de la biodiversité de la COP15 nécessitera des partenariats et une véritable collaboration avec les peuples autochtones qui ont été les premiers gardiens du territoire .

La Médaille des Premiers Peuples vise à souligner ces femmes et ces hommes qui par leurs talents, leur travail, leurs savoirs et leurs engagements sont porteurs d’espoir dans la vie de leurs concitoyens. Ils sont des leaders, dont les voix s’élèvent et se font rassurantes , a encore indiqué M. Doyon.

Thérèse Thelesh Bégin, Innue de Mashteuiatsh, entre Dominique Rankin et Michel Doyon, fait partie des personnes récompensées. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Les récipiendaires de la Médaille des Premiers Peuples (Premières Nations) pour 2022 sont :

Mary Coon (Nation Atikamekw) : pour son travail en prévention du suicide, en santé mentale et en aide aux victimes de traumatismes;

John Satekaienton Diabo (Nation Mohawk) : pour son leadership et la promotion qu'il fait de l'importance de la santé dans sa communauté de Kahnawake;

Lucie Landry (Nation Abénaquise) : pour son implication culturelle, par ses cours de couture et de chant traditionnel, qui s'étend au-delà de sa communauté;

Violet Pachanos (Nation Crie) : en reconnaissance de son travail en politique, ayant été, entre autres, la première femme cheffe de Chisasibi;

Pierre Picard (Nation Huronne-Wendate) : pour son travail en tant qu'intervenant auprès des victimes d'abus ainsi qu'en tant que directeur du groupe de recherche et d'intervention psychosociale en milieux autochtones;

Odette Rioux (Nation Wolastoqiyik) : pour son implication au conseil des sages de sa nation, de son travail de transmission de la culture au sein de sa communauté, et toute l'aide apportée aux étudiants pour l'obtention de financements, alors qu'elle travaillait en tant qu'agente au centre d'emploi de sa communauté;

Thérèse Thelesh Bégin (Nation Innue) : pour son travail d'interprète au conseil de bande de sa communauté de Mashteuiatsh, d'intervenante sociale en prévention du suicide ainsi que ses nombreux projets visant la conservation et la valorisation de la culture et la langue innue.

Maître Fanny Wylde (Nation Anishinaabe) : Devenue en 2007 la première autochtone procureure aux poursuites criminelles pénales du Québec et première avocate de la nation anishinaabe. Elle travaille à la défense des droits des autochtones et a, entre autres, fait partie de l'équipe légale lors de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.