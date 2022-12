Ottawa et Québec doivent verser 1,6 million à Mashteuiatsh, dit la Cour d’appel

Le juge Jean Bouchard, qui signe le jugement, estime qu’Ottawa et Québec ont manqué à leurs obligations en ne donnant pas à la communauté ilnue située au lac Saint-Jean les moyens d’obtenir des services policiers de qualité suffisante.

Selon une entente tripartite signée par le conseil de bande et les gouvernements fédéral et provincial, le service de police était financé par Ottawa à hauteur de 52 % et par Québec à hauteur de 48 %, et les déficits devaient être assumés par la communauté.

Le jugement de la Cour d’appel reproche au juge de première instance de n’avoir analysé le dossier que du point de vue contractuel, sans tenir compte des obligations constitutionnelles des gouvernements face aux Premières Nations.

La politique [fédérale] sur la police des Premières Nations énonce en toutes lettres qu’elle constitue un moyen de mettre en oeuvre le droit inhérent des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale de manière à ce que ces derniers puissent bénéficier de services de police professionnels, efficaces et adaptés à leur culture , y lit-on.

Le juge Bouchard cite les travaux de la Commission sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (commission Viens), qui avait souligné la méfiance des Autochtones envers les services de police et la nécessité pour leurs communautés de mettre sur pied et de gérer leurs propres services de police. La commission avait aussi mis en lumière le sous-financement des services policiers autochtones.

[En] refusant de financer le corps de police de l’appelant [le conseil de bande de Mashteuiatsh] de manière à permettre une prestation de service de même qualité que celle offerte aux non-Autochtones, je suis d’avis que les intimés [Québec et Ottawa] ont contrevenu à leur obligation d’agir honorablement et que le recours entrepris par l’appelant aurait dû être accueilli à la hauteur des sommes réclamées , écrit le juge Bouchard.

En février dernier le Tribunal canadien des droits de la personne avait conclu que le sous-financement du service de police de Mashteuiatsh constituait de la discrimination.

Plus de détails suivront.