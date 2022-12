Uapashkuss veut protéger des lieux sacrés à la base d’une spiritualité millénaire

En marge de la COP15, l’organisation innue Uapashkuss et la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) ont présenté mercredi un projet de préservation de huit sites naturels d’une profonde valeur spirituelle pour les Innus des communautés de Matimekush-Lac John et Uashat mak Mani-utenam. À terme, ces sites obtiendraient une désignation toute nouvelle, celle de site naturel sacré.

Les huit sites sont répartis au Québec et au Labrador, entre l’embouchure de la rivière Moisie, sur la Côte-Nord, et la rivière George, dans le Nunavik.

Ils correspondent à des endroits clés fréquentés traditionnellement par les Innus lors de leurs périples annuels au cœur de leur immense territoire, le Nitassinan.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Uapashkuss, qui existe depuis huit ans, présentait cette conférence conjointement avec la SNAP, dans le cadre de la COP15. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Les sites qui sont concernés par le processus ont été identifiés par des aînés, dont certains sont aujourd’hui partis dans l’autre monde , indique Dolorès André, de Matimekush-Lac John, chargée de projet pour Uapashkuss, mot qui signifie là où la neige est sur les cimes des montagnes en langue innue.

Uapashkuss décrit un de ces huit endroits comme la demeure des esprits de nos ancêtres et du maître du caribou (Papakassik). D’autres abritent des sépultures ou recèlent des vestiges de la vie passée. L’embouchure de la rivière Moisie (Mishta-shipu en innu), lieu de départ et d’arrivée du voyage annuel, fait aussi partie de la liste.

L'organisation se veut apolitique et indépendante des conseils de bande. Elle se considère comme gardienne des sites sacrés innus. La conservation et la revalorisation de ces endroits, pour les Innus, sont intimement liées à la revalorisation de leur culture, qui a été mise à mal par les pensionnats, la colonisation et la modernité.

Anne-Marie André, la mère de Dolorès, explique que la protection de ces sites est un rôle qui a été confié aux Innus, il y a longtemps, par les animaux de la forêt et leur maître Papakassik.

Il s’agit de récits tirés de la tradition orale, qui sont au cœur de la conception spirituelle du monde et des pratiques traditionnelles de ce peuple.

Le caribou faisait partie intégrante de la vie des Innus. On l'utilisait entièrement : la peau pour confectionner des vêtements, les tendons pour les raquettes et les os pour les outils. Ces usages permettent de faire vivre l'esprit du caribou autrement. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Vivre avec les animaux et leur parler en pensée Ma grand-mère me racontait que, quand nous allions ramasser des bleuets, on vivait avec les animaux et on leur parlait en pensée, raconte Anne-Marie André. Un jour, ils nous ont dit qu'il y avait trop d'animaux et d'Innus qui vivaient ici. Alors certains sont partis, et ils nous ont nommés gardiens de la terre. Il fallait la garder propre, comme elle l'a toujours été. Mais on a répondu que ça allait devenir difficile, parce qu'il y avait de plus en plus d'étrangers qui arrivaient par bateau et qui ne vivaient pas de la même manière...

Gardiens de la biodiversité

Ce rôle de gardiens de la terre des peuples autochtones à travers le monde a été maintes fois souligné dans le cadre de la COP15, qui se déroule actuellement à Montréal.

Cette rencontre sur la protection de la biodiversité accueille 15 000 délégués provenant de partout dans le monde pour discuter de la proposition de protéger 30 % de la planète d'ici 2030.

Les peuples autochtones ont été invités à soumettre des propositions de sujets, mais Dolorès André explique que ce sont surtout ceux qui touchent de grandes recherches scientifiques très étoffées qui sont retenus .

Ce n'est pas notre force, on n'a pas nécessairement des doctorats et des moyens de réaliser de grandes études scientifiques, mais au final, c'est notre territoire et notre culture qui sont touchés par les grandes exploitations minières et autres , ajoute-t-elle.

Le bassin Goodwood, situé près de Matimekush-Lac John, est à la source d'un déversement d'eaux rouges, survenu à l'été 2018. Photo : Benjamin Jancewicz

Un territoire pollué

Dans la région de Schefferville, où se trouve la communauté innue de Matimekush-Lac John, les exploitations minières transforment le territoire depuis des années.

Que ce soit par les déversements d'eaux contaminées ou par la poussière de fer qui se répand lors du transport par train qui s'effectue depuis des décennies entre les mines de Schefferville et la ville de Sept-Îles, l'environnement du Nitassinan des Innus risque d'être perturbé à jamais.

La poussière de fer est partout. Elle se dépose sur nos plantes médicinales, sur le thé du Labrador et sur le lichen, qui est la nourriture principale du caribou , explique Dolorès André.

Elle dit avoir vu dernièrement une vidéo filmée près de Matimekush où on voyait un castor entrer dans l'eau et répandre une grande tache rouge […] c'est tellement triste de voir ça... .

Cette poussière rouge apporte également des problèmes de santé, puisqu'on ne le voit pas, mais on mange le caribou qui s'alimente de lichen couvert de fer, on mange le poisson et on respire de l'air qui est pollué , ajoute-t-elle.

Les Innus pêchent encore à proximité des anciennes mines d'IOC, aujourd'hui en partie exploitées par Tata Steel, une compagnie de Jamshedpur en Inde. Les lacs environnants portent les stigmates de l'activité minière. Un Innu montre ici un poisson pêché et couvert de taches rougeâtres. Photo : Conrad André

Quand tu fais bouillir le thé du Labrador, il y a toujours une poussière qui reste dans le chaudron, et tu ne peux pas le boire , ajoute sa mère, Anne-Marie.

Que les lieux sacrés innus deviennent des réserves de territoire aux fins d'aires protégées permettrait, d'abord, d'en protéger l'environnement naturel.

La désignation comme site naturel sacré, quant à elle, enverrait un message clair et inédit de reconnaissance de l'importance de la culture et de la spiritualité innue.

Une culture mise en péril

Depuis sa création et pour toujours, trois principes fondamentaux guident les actions de Uapashkuss : Nakatuenitetau (Protégeons), Ishpitenitetau (Respectons) et Tshitimauenitetau (Honorons). Photo : Gracieuseté du groupe Uapashkuss

Depuis la sédentarisation forcée, les choses changent, et on assiste à une modification radicale du mode de vie innu traditionnel.

Avant, on retrouvait tout ce dont on avait besoin dans la nature, souligne Dolorès André. La nourriture, les outils, les branches de sapin pour isoler nos tentes, les étoiles pour nous diriger...

« On a besoin de la nature, et elle a besoin de nous. Tout était circulaire dans notre mode de vie, notre culture et notre spiritualité. » — Une citation de Dolorès André, chargée de projet pour Uapashkuss

Ma mère me disait : "Je t'ai portée dans mon ventre, qui est en forme de cercle, nos ancêtres sont nés dans la tente, qui était en forme de cercle", ajoute-t-elle. Quand on mange et que l'on danse le makusham, on le fait en forme de cercle.

On parcourait le territoire de manière circulaire, avec les saisons. La vie, la biodiversité, tout ça, eh bien c'est tout circulaire!

La culture innue est liée au territoire. Comme celui-ci, la culture a été grandement bouleversée par la colonisation, ce qui a atteint un paroxysme au sein des pensionnats pour Autochtones.

« Lorsqu'ils ont emmené les jeunes, ils l'ont fait dans des voitures carrées, ils les ont mis dans des bâtiments carrés, les ont assis sur des pupitres, devant le tableau. Tout ça était carré. Ma mère me disait : "La seule chose que j'aimais bien était la petite efface rose, mais c'est parce que je pensais que c'était un bonbon." Ils dormaient dans des lits carrés, et ils ont même coupé les cheveux carrés. » — Une citation de Dolorès André, chargée de projet pour Uapashkuss

C'est entre autres par la protection des sites sacrés que Uapashkuss veut contribuer à la revalorisation de la culture.

Les Innus les occupent encore, ces sites. Il y a de plus en plus de jeunes qui y vont pour se ressourcer, connaître leur histoire, celle de leurs ancêtres, et se reconnecter à la terre. Ça fait partie de notre guérison , ajoute Dolorès André.

Une éducation nécessaire

Dans une deuxième phase, le regroupement de Uapashkuss souhaiterait créer un centre de savoir innu, qui permettrait de veiller à maintenir la culture en vie, alors que de plus en plus d'aînés, les détenteurs de savoir, nous quittent , dit Dolorès André.

Il permettrait également d'éduquer des personnes allochtones qui voudraient visiter des sites sacrés.

Cet aspect est primordial, car Uapashkuss souhaite éviter que les sites ne soient utilisés à des fins touristiques par des gens qui ne connaissent ni ne comprennent l'importance de l'endroit où ils se trouvent.

L'organisme évite d'ailleurs présentement de fournir une carte précise des emplacements sacrés, pour empêcher n'importe qui de se lancer dans un Compostelle du Nord .

Certains sites ont des écosystèmes fragiles, et nous avons vu des canettes de bière ou des déchets laissés par des kayakistes ou des aventuriers , relate Dolorès André.

Trois des huit sites ont obtenu au Québec le statut d'aire protégée contre toute exploitation qui mettrait en péril leur environnement. Mais beaucoup de chemin reste à faire avant la reconnaissance comme site naturel sacré de l'ensemble des sites appuyés par Uapashkuss.