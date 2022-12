Itinérance dans Milton-Parc : « Beaucoup de travail reste à faire », plaide l’ombudsman

Dans un suivi d’enquête publié mercredi, l’ombudsman de Montréal a commenté les initiatives prises par la Ville dans le dossier de l'itinérance autochtone au centre-ville après la publication, en mai 2022, d’un rapport accablant intitulé Ne pas détourner le regard.

Le rapport en question mettait en lumière le manque de planification et de collaboration entre les différents intervenants qui agissent auprès des itinérants autochtones dans la métropole. Il montrait également du doigt la diminution des ressources disponibles au moment où la population d'itinérants autochtones est en croissance.

Face à ces constats, Me Nadine Mailloux et son équipe ont formulé cinq recommandations à l'intention de la Ville de Montréal.

« Nous croyons que la Ville peut être un vecteur de changement et amener ses partenaires à sortir de l’inertie, que ce soit pour démarrer ou sécuriser une ressource d’hébergement ou un centre multiservice ou communautaire et culturel. »

Même si Me Mailloux reconnaît de réels efforts entrepris par l’administration, beaucoup de travail reste à faire , en particulier dans le cas de deux de ses recommandations au sujet des axes cruciaux de l’hébergement en itinérance et de la prévention .

Malheureusement, la pérennisation d’une ressource d’urgence pour la communauté inuit au cœur de la recommandation en matière d’hébergement n’a pas été satisfaite en 2022 , peut-on lire dans le document de vigie de l’ombudsman.

« Ce n’est pas du luxe, c’est essentiel à l’amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens et de toutes les citoyennes et plus spécifiquement ceux et celles appartenant à la communauté inuit. »