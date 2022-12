La COP15 fait (aussi) souffler un vent d’optimisme

Regardez! Voici la preuve que la collaboration entre alliés prend forme , dit-elle en désignant, à une table voisine, une conversation entre un membre de l'assistance de la Première Nation Hupa en Californie, et l’une des conférencières britanno-colombiennes, à l'issue d'un panel sur la situation peu réjouissante du caribou dans ces contrées.

Pendant la période de questions, le premier a demandé à la seconde si leurs communautés respectives pouvaient partager leurs observations sur les impacts des feux de forêts, de plus en plus fréquents chez eux.

C’est ce genre de rencontres, en coulisses et en marge du programme formel, que Mme Seymour-Hourie affectionne particulièrement. Nous devons créer des manières d’innover contre le statu quo, et cela nécessite une collaboration , partage l'Ontarienne âgée de 30 ans. Désormais établie à Vancouver, elle travaille pour West Coast Environmental Law, une organisation d’avocats et de stratèges spécialisés en environnement et en droits des Autochtones.

Au croisement du droit autochtone et du droit canadien, son organisation aide notamment les Premières Nations à formuler, revitaliser et appliquer leurs lois pour protéger la terre, l'air et l'eau.

Rayanna Seymour-Hourie lors d'une discussion sur le caribou dans le Haut-Columbia, au pavillon du Canada. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Quelques minutes plus tôt, Rayanna Seymour-Hourie a brillamment défendu sur scène sa conception de la biodiversité , un terme qu'elle a d'abord présenté par le truchement de sa langue maternelle, l'anishnabe. Pour désigner ce terme, nous signifions "toutes mes relations, qu'elles soient matérielles ou immatérielles" , a-t-elle expliqué au public du Pavillon du Canada, en y ajoutant un deuxième concept, marcher vers une vie bonne.

Tout est connecté

Vêtue d'une jupe à rubans et d'un t-shirt marqué d'un « justice for indigenous », elle a rendu hommage aux membres des communautés locales qui, à leur niveau, se battent pour défendre les droits des Autochtones. C'est d'ailleurs grâce à certaines femmes leaders qu'elle doit son engagement; une autre déclinaison de la philosophie selon laquelle tout est connecté .

Diane Kelly, la première femme cheffe de notre Nation, m'a inspirée, c'est une avocate et je me souviens encore de ses discours , partage Mme Seymour-Hourie, qui elle-même est devenue représentante des jeunes au sein du conseil de sa communauté quand elle avait à peine 19 ans. Cette expérience a nourri le feu qui m'anime , poursuit-elle.

Mais plutôt que d'évoquer toute ambition personnelle, étrangère à la philosophie qu'elle incarne, elle préfère se présenter comme porte-voix des revendications de sa communauté. Je l'écoute et je transmets ensuite aux décideurs , résume humblement l'Ontarienne, qui aspire, un jour, à retourner vivre à Naongashiing pour redonner à la communauté .

Quand elle s'exprime en public, Rayanna Seymour-Hourie n'oublie jamais de tenir une plume dans sa main gauche, un cadeau d'une aînée pour ne pas oublier de toujours parler au diapason du cœur et de l'esprit .