COP15 : les Autochtones sont invités mais ne décident de rien

Au Sommet de la Terre, au Brésil, en 1992, les Autochtones ne pouvaient même pas participer , rappelle Cris Pankararu, qui représente l’Articuaçao dos Povos Indigenas do Brasil, une coalition des peuples indigènes du Brésil.

La présence autochtone n’est pas négligeable à la COP15, puisqu'au moins 497 des 15 723 personnes inscrites au sommet représentent des nations ou des organisations autochtones, mais aucun de ces participants n'a le statut de décideur.

L’emploi du temps du petit groupe lusophone, ce lundi, privilégie donc les rencontres et événements liés aux Premières Nations en marge des conférences technocrates où, d’une salle à l’autre, les discours répètent l’importance de sauver la biodiversité par des stratégies concertées, dans une atmosphère souvent assoupie.

Les quatre Brésiliens ont participé à la Grande Marche pour le vivant, samedi, menée par des délégations autochtones, car ils voulaient attirer l’attention sur les compagnies canadiennes minières et pétrolières comme Belo Sun qui exploitent l’Amazonie, raconte Gasparini Kaingang en traduisant, en anglais, les réponses de ses camarades.

Les préoccupations environnementales que ces militants soulèvent rejoignent celles des communautés canadiennes, même si les échanges entre les deux cultures restent rares, reconnaissent-ils.

Cris Pankararu évoque la restitution des terres ( our land back ), et la dénonciation des politiques gouvernementales qui devraient tenir compte des communautés plutôt que des intérêts des compagnies exploitant les ressources naturelles avec la complicité de l’État.

L'extraction pétrolière et la déforestation entraînent la violation des droits des peuples autochtones et constituent des menaces pour leur survie et leur stabilité culturelle, selon un récent rapport. Photo : afp via getty images / Nelson Almeida

Mme Pankararu mentionne un récent projet de loi porté par le gouvernement Bolsonaro, l'ancien président brésilien, assouplissant la procédure d'autorisation des pesticides au Brésil et qui empoisonne les terres autour des communautés autochtones.

La militante n’est toutefois pas convaincue que le prochain gouvernement de Lula améliorera véritablement la situation. Il n’est d’ailleurs pas présent à la COP, fait elle remarquer, ce qui signifie que la biodiversité n’est pas si importante que ça .

Vers un changement politique?

Pourtant, dans un petit coin du Palais des congrès où se déroule en grande pompe l’événement international, le ministère de l’Environnement brésilien tient un modeste kiosque qui promeut un fonds national pour le partage des bénéfices .

Pas un mot sur les revendications du groupe de militants brésiliens rencontré par Espaces Autochtones. Le fonctionnaire du ministère de l’Environnement brésilien n'a pas répondu aux questions d'Espaces autochtones, à moins de rester anonyme.

Parmi le groupe de militants brésiliens, Joziléia Kaingang préfère rester optimiste quant à l’élection de Lula.

Le nouveau président, qui sera investi en janvier, a évoqué la création d’un ministère des peuples autochtones, un geste politique d’ouverture vers les premiers peuples qui n’était pas arrivé depuis longtemps , commente Mme Kaingang , représentante d’une organisation nationale de femmes autochtones (ANMIGA).

En outre, deux dirigeantes autochtones, Sonia Guajajara et Célia Xakriabá, ont récemment été élues députées fédérales, fait valoir Joziléia Kaingang.

Un moratoire sur l’exploitation gazière et pétrolière

Dans une salle adjacente, une organisation de recherche qui se concentre sur la cartographie des menaces (notamment pétrolières et gazières) pesant sur les écosystèmes et sur les populations autochtones présente un nouveau rapport accablant sur la situation environnementale dans le bassin de l'Amazonie.

Pour José Gregorio Díaz Mirabal, de la Coordination des organisations autochtones du bassin amazonien (COICA), les solutions passeront inéluctablement par une conscientisation de la jeune génération. Photo : Radio-Canada

Plus de 20 % des zones habitées sur les territoires autochtones se trouvent sous un bloc pétrolier et gazier en cours de production ou d'exploration, établit le rapport qui conclut que ces populations sont en danger.

Non seulement le forage pétrolier nécessite des routes et des infrastructures qui fragmentent la forêt tropicale, mais la déforestation et la colonisation constituent une menace critique pour les cultures et les modes de vie autochtones , poursuit le rapport.

Le changement d'affectation des sols dû à l'agriculture est la première cause de déforestation en Équateur, peut-on y lire.

Les auteurs du rapport recommandent un moratoire sur toute activité industrielle dans les forêts primaires amazoniennes jusqu'en 2050 afin de sauvegarder les écosystèmes critiques, et de laisser du temps pour développer des plans et des financements appropriés, notamment en réorientant les subventions aux industries extractives pour soutenir la préservation des forêts primaires et la cogestion autochtone, ainsi que l'expansion des droits et des territoires , recommande enfin le rapport.

Avec des informations de CBC