De jeunes Mi’gmaq découvrent à l’école leur culture et leurs traditions

C'est ma salle de classe préférée de l'école parce que c'est très calme et qu'on peut y créer des objets , dit Jasmine Metallic.

La jeune fille de 12 ans compte parmi les 267 élèves, âgés de 4 à 14 ans, qui passent chaque semaine par cette classe de l’école Alaqsite’w Gitpu de Listuguj aux airs de musée-laboratoire.

Jasmine apprécie toutes les décorations faites à la main qui ornent les murs et les plafonds, et elle aime particulièrement en fabriquer de ses propres mains.

Pour Claudia Gray, cette salle de classe raconte de nombreuses histoires du passé, du présent et du futur. Tout est ici , affirme-t-elle.

Cette éducatrice spécialisée considère chaque séance avec les jeunes comme une nouvelle aventure. Et elle fait ce travail depuis bientôt 30 ans.

« Entre ces murs, nous leur montrons qui ils sont, dès la maternelle », dit Claudia Gray.

Les tout-petits commencent par apprendre leur chanson d'honneur. Plus tard, ils découvriront les pétroglyphes, la façon d'écrire de leurs ancêtres, puis ils passeront au niveau supérieur avec le tissage, explique l’éducatrice.

Pour Audrey Mitchell, c’est un privilège que de voir grandir les jeunes de sa communauté.

Elle dit que lorsqu'ils arrivent, ce sont littéralement des bébés, puisque certains d'entre eux ont à peine trois ou quatre ans.

« Et puis, pendant 10 ans, on leur offre des petits bouts de leur culture. Ils grandissent et, chaque année, ils se développent davantage et on les voit s'épanouir. Ils arrivent en septième ou huitième année et ensuite, ils prennent leur envol. »