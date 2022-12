« Pas d’entente sans nous », affirment des Autochtones du monde entier à la COP15

Des Autochtones provenant de toutes les régions du monde, rassemblés à la 15 e Conférence des parties à la Convention sur la biodiversité des Nations unies (COP15), comptent bien faire valoir que la sauvegarde de la biodiversité va de pair avec la reconnaissance de leurs droits et de leurs manières de vivre.

En respectant nos territoires, nos connaissances et nos contributions, le Cadre mondial de la biodiversité et ses objectifs réussiront à garantir à ce que l’humanité vive en harmonie avec la nature , a souligné en conférence de presse Ramiro Batzin, membre du peuple Kaqchikel au Guatemala et co-président du Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité (IIFB).

M. Batzin était accompagné d’autres représentants autochtones de l’Afrique, de l’Arctique, du Pacifique, des Caraïbes et de l’Asie.

Ces représentants membres de l’ IFFB espèrent que le Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, le projet d’entente discuté à Montréal, en fasse davantage pour prendre en compte les voix autochtones.

La mise en œuvre du Cadre émergeant de la COP15 devra se faire avec une approche fondée sur les droits de l'homme et en particulier les droits autochtones , souligne de son côté la seconde co-présidente de l’ IFFB , Lucy Mulenkei du peuple Maasai du Kenya.

De nombreuses études l’ont démontré : nos territoires accueillent la biodiversité la plus riche , rappelle Lakpa Nuri Sherpa, du Népal, membre du Forum.

Pour des peuples protégeant 80 % de la biodiversité mondiale, nous ne recevons que très peu de soutien , se désole-t-il. On s’attend à beaucoup mieux du Cadre.

« Les droits des peuples autochtones doivent être vus comme des solutions et non comme des barrières. » — Une citation de Lakpa Nuri Sherpa, membre du Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité

En tant que peuples autochtones, nous sommes les gardiens de nos terres, territoires et eaux depuis des millénaires et avons une profonde interaction avec les écosystèmes où nous vivons , affirme Viacheslav Shadrin, du peuple Yukaghir en Sibérie orientale.

Et nous sommes ici pour partager nos solutions aux peuples de l'ensemble de la planète , ajoute-t-il.

Si les membres de l’ IFFB sentent le besoin de rappeler l’importance de leur implication dans l'élaboration du Cadre, c’est que leurs droits sont trop souvent ignorés ou violés partout à travers le monde.

Quelque chose de beaucoup trop commun chez les Autochtones, c'est la criminalisation de nos façons de vivre traditionnelles , souligne Aslak Holmberg, Saami de la Finlande, citant en exemple l'adoption d'une loi dans son pays empêchant la pêche sur son territoire traditionnel.

Dans certains endroits, les protecteurs de la terre autochtones paient de leur vie, tient à souligner Ruth V. Spencer d'Antigua-et-Barbuda dans les Caraïbes.