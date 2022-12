Chisasibi déplore le manque de communication de François Legault

Par communiqué, la cheffe Daisy House explique s'être fait un devoir de prendre la parole à la suite du discours d'ouverture du premier ministre François Legault à l'Assemblée nationale mercredi dernier dans lequel il a réaffirmé envisager la construction de nouveaux barrages au Québec.

Il apparait que les conséquences sur nos territoires, notre population et nos droits ne sont encore qu'une arrière-pensée , peut-on lire dans le communiqué.

La cheffe de Chisasibi a déclaré ne pas être au courant si le gouvernement a discuté avec d'autres Premières Nations au sujet de la construction de barrages. Elle déplore que le gouvernement ne communique pas avant de faire des déclarations sur un sujet concernant directement les territoires autochtones.

On souhaiterait que le gouvernement communique, nous voulons un dialogue de nation à nation , a déclaré Daisy House en conférence de presse mardi midi.

Des impacts concrets sur le territoire

Daisy House encourage par la même occasion les Premières Nations, les Inuit et les non-Autochtones du Québec à se sensibiliser sur l'histoire de Chisasibi, une histoire étroitement liée aux barrages depuis une cinquantaine d'années.

Je sais que plusieurs considèrent les centrales hydroélectriques comme une énergie verte et durable, mais ils sont loin de cela. Nous subissons à chaque jour les conséquences de notre rivière endiguée. Nous avons 8 des 11 barrages de Eeyou Istchee à Chisasibi et ils ont tous un impact sur nous et le débit de notre rivière , explique la cheffe Daisy House.

Le territoire des Cris de Chisasibi continue de subir les conséquences de la construction de barrages par Hydro-Québec, selon Daisy House Photo : CBC / Susan Bell