Amnistie internationale en territoire atikamekw pour rencontrer des élus de Manawan

Amnistie internationale s'est rendue chez les Atikamekw de Manawan dans le cadre d'une visite au Canada de sa secrétaire générale Agnès Callamard. Cette visite porte sur la crise climatique et les droits des peuples autochtones. On veut discuter des incidences de cette crise sur la vie des Atikamekw et élaborer de possibles plans d'action.