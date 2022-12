Toxicomanie : un appui fédéral de 10 M$ pour les communautés autochtones

Ottawa indique que les sommes allouées viendront soutenir 16 projets novateurs partout au pays, dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances ( PUDS ) de Santé Canada.

Nous travaillons ensemble avec les communautés autochtones pour nous attaquer aux causes profondes qui touchent les Premières Nations, les Métis et les Inuit , a déclaré Mme Bennett en conférence de presse vendredi à Toronto.

Selon la ministre, les peuples autochtones subissent de manière disproportionnée les risques de la crise des surdoses et des drogues illégales toxiques. Cette crise ne fait que s'intensifier en raison de la pandémie; il est donc impératif d'agir maintenant , a-t-elle expliqué dans un communiqué de presse.

Ces projets font la différence dans les communautés du pays, a assuré Mme Bennett. Nous savons que pour combattre la crise des surdoses et des drogues illégales toxiques, nous devons adopter une approche globale, compatissante et unie.

« Les effets persistants du colonialisme et du racisme institutionnel sont étroitement liés aux risques disproportionnés que la crise des surdoses et l'approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques ont causés aux peuples autochtones. »